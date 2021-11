*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mariana quer saber se Vitória anda a dar em cima do pai. Vitória diz que está numa relação com Fausto e que Fernando enganou-a, foi só mais uma na vida dele.

Silvério desconfia que Domingos tenha ajudado Rosalinda a fugir com Leonor.

Sãozinha tenta que Marta largue o seu filho. Marta diz que Tozé é que tem de decidir o que quer fazer da vida dele.

Ao jantar, Manuel diz a Salvador que vai ser o novo diretor de operações do hotel. Salvador acha melhor o pai não criar expectativas porque não tem experiência e o conselho de administração tem de concordar.

Guida está eufórica com a surpresa de Nicolau, sonha com as viagens que um dia vai fazer com ele. Fátima fica contente pela amiga, mas não esconde estar magoada porque Tomás defendeu Mariana.

Tomás diz à mãe que Sebastião ia tentar meter o telemóvel de Domingos sob escuta para saber se ele fala com Rosalinda e Leonor.

Domingos fala ao telefone com Rosalinda, diz que em breve estará com elas. Leonor fala com o pai, não percebe porque têm de ir para a Alemanha. Rosalinda diz que é o melhor para todos, mas Leonor não quer ir e pergunta como vai ser para ver Tomás. Rosalinda diz que ele é rico e pode ir à Alemanha visitá-la.

Guida agradece a Rémi por ter comprado a mala a Nicolau.

Márcio liga a Guilherme, tem uma coisa para contar-lhe que pode ser do seu interesse. Guilherme aceita encontrar-se com ele.

Fátima tenta saber mais sobre o carro do tio Domingos.

Na fábrica, Tomás pede ajuda a Elvira para conseguir uma fotografia do carro de Domingos. Aida tem uma dor forte nas costas, mas recusa-se a ir ao hospital.

Guida conta a Carminho que está muito feliz com a viagem, mas não se conforma em ter ficado sem a mala.

