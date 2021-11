*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando liga a Vitória, fala sobre o amigo que ficou com um cão dela. Vitória despacha-o. Fausto acha que Vitória está a ser muito corajosa ao decidir ter o filho sozinha.

Paula pinta as unhas e deixa cair o frasco no cortinado. Sãozinha entra na fábrica e Paula goza com ela por ter ficado em casa com ressaca.

Marta está a trabalhar quando tem uma crise de epilepsia. Guida liga a Lena, que lhe diz o que têm de fazer.

Guilherme diz a Fátima que é provável que ela e Carlota sejam chamadas a depor. Guilherme pede desculpa pelo seu comportamento no dia anterior, mas o que disse sobre o que sente por ela, é verdade. Fátima pede-lhe tempo.

Uma testemunha conta a Tomás que viu uma mulher com uma criança ao colo a entrar num carro velho verde. Tomás não quer contar isto a Domingos.

Jacinta está com um jarrão antigo e valioso nas mãos e Manuel, com medo, tenta tirá-lo das mãos. Jacinta acaba por deixá-lo cair. Manuel fica muito aflito.

Guilherme conta a Silvério que fez um acordo com Carlota, foi ela que arranjou o trabalho em Braga. Silvério diz que vai ser difícil Fátima perdoá-lo, mas mostra-se compreensivo.

Fátima liga a alguns clientes a informar que está de volta.

Carlota vê o telemóvel de Fernando e encontra uma chamada para Vitória. Mariana ouve o pai falar sobre a chantagem que Carlota lhe fez, quer saber do que se trata. Carlota cede e inventa uma desculpa.

Nicolau faz um barquinho de papel com a reserva da viagem e manda Guida apanhar. Ela quer ir à polícia fazer queixa porque lhe roubaram a mala que Carminho fez. Ele diz que a vendeu para comprar a viagem.

Rémi apressa-se a colocar os óculos de sol quando vê Jacinta. Manuel e Jacinta pedem ajuda para arranjar o jarrão.

Fátima lembra-se que Domingos tinha um carro velho, mas não se lembra da cor. Tomás pede que não fale com o tio.

