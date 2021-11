*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Domingos continua a fingir-se desesperado. Válter alerta-o que pode ir preso, se não colaborar.

Tomás chega e Domingos acusa-o de ter sido ele a fazê-las desaparecer. Tomás diz que só quer saber onde está a sua filha. Fátima aconselha-o a sair porque estão todos muito nervosos e exaltados.

Nicolau quer vender a mala da namorada. Rémi diz que fica com ela, oferece-lhe três mil euros. Nicolau fica boquiaberto.

Sãozinha repara nos sete pratos na mesa. Jacinta diz que convidou o Salvador e os pais.

Sebastião não quer ir à festa do hotel, está a estudar o código civil para saber como anular o casamento de Vasco.

Mariana não acredita que Fátima não vai casar. Carlota diz que ela se despediu, pois descobriu que a panificadora era dela. Mariana fica insegura.

Sãozinha não consegue parar de rir. Carminho sabe o que se está a passar e Salvador desconfia. Sãozinha não quer que se vão já embora, diz que gosta deles.

Salvador repreende a mãe por ter levado droga para o jantar de família. Carminho diz que o que interessa é que correu bem.

Sebastião avisa Ivone que vai entrar com um pedido de anulação do casamento. A médica diz que ele pode ficar com tudo o que era do filho, mas não vai anular o casamento porque quer ter um filho de Vasco.

Fátima vai para devolver o anel de noivado a Guilherme, mas ele não aceita. Silvério tenta entender o que se passou, mas Fátima não quer contar.

Sãozinha acusa a família de Salvador de a querer envenenar e diz que as quiches estavam estragadas. Salvador sente-se culpado, mas disfarça.

Ivone e Lena falam de Sebastião. Hortense ouve a conversa da gravidez.

Fátima recebe uma chamada da panificadora a informar que tem de devolver o dinheiro do curso.

Elvira pede a Aida para ir para casa, não está bem por não saber da irmã e da Leonor.

Domingos desabafa com Silvério, faz com que pareça que Rosalinda e Leonor foram obrigadas a fugir.

Guida chama os irmãos Folgado para o evento do hotel, mas Tomás diz que não vai. Guida conta-lhe que Fátima já não vai casar.

Rémi está muito nervoso e tenta acalmar-se. Manuel diz que vai pedir para lhe trazerem água. Rémi confessa-lhe que é o pai de Jacinta, de Guida e de Tozé. Manuel fica em choque.

Nicolau não deixa Fátima entrar no hotel, diz que está a decorrer um evento e só pode deixar entrar quem está na lista. Fátima distrai-o e consegue escapar-se para dentro das instalações.

