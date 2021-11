*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ivone diz que já voltou a dar consultas e está mais animada. Guilherme fala do sonho dela e de Vasco. Ivone já pensou muito e vai avançar com a inseminação. Guilherme diz que vai ajudá-la.

Mariana está feliz porque o hotel ganhou o prémio de melhor unidade hoteleira nacional.

Manuel fica irritado ao ver a notícia sobre o empreendimento que vão fazer no terreno que vendeu. Carminho diz para ele esquecer isso.

Guida olha Rémi com estranheza. Ele reconhece-a logo e disfarça. Rémi diz que vem do Canadá. Guida gostava de lá ir e diz que um dia ainda vai dar a volta ao mundo.

Carlota fala com Gustavo sobre as chantagens de que eram alvo, ficou provado que foi Domingos, pois nunca mais receberam nenhuma.

Fátima deixa umas sacas de farinha na mercearia dos tios. Mariana vem entregar o fato de banho de Leonor e provoca Fátima sobre Tomás. Fátima lembra-se que foi ela que a empurrou quando Mariana diz a frase: “Nunca vais ficar com nada do que é meu”.

Fátima acusa Mariana de ter sido ela a empurrá-la na serra. Mariana é apanhada de surpresa e disfarça.

Fernando está preocupado com Sebastião por causa da perda do filho.

Vitória diz que precisa de arranjar forma de esquecer Fernando. Fausto diz que podem ir passear já hoje.

Nicolau diz à namorada que lhe ofereceram cem euros pelas frigideiras. Guida não quer vender por tão pouco, mas não vê outra solução.

Sãozinha não gosta de ver a filha só de toalha, faz má cara a Salvador quando Jacinta lhe diz que fique para jantar.

Rosalinda afirma que Mariana já fez muito mal à família. Leonor diz que Mariana é simpática para ela. Rosalinda diz que amanhã vão a Seia fazer a prova do vestido. Leonor fica chateada porque, mais uma vez, marcaram algo no dia destinado a estar com Tomás.

Mariana vai direita a Tomás e conta-lhe que Fátima a acusou de a ter empurrado naquele dia.

Fátima caminha pela estrada onde caiu, lembra-se do que se passou, tem a certeza que era a voz de Mariana.

Manuel elogia a marca de champagne que Rémi bebe. Os dois conversam e Rémi conta-lhe que teve um acidente.

Mariana está aflita porque Fátima lembrou-se que foi ela que a empurrou. Carlota acalma-a, dizendo que será sempre a palavra dela contra a sua.

