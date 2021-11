*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Todos entram em casa de Elvira para festejarem o casamento de Ivone. A médica emociona-se ao ver a família reunida e conta que Vasco está a descansar para operação, no dia seguinte.

Vasco pede ao irmão que tome conta de Ivone e explica-lhe que guardou esperma e enviou-o para Espanha para concretizar o seu sonho.

Fátima conta à tia que o pai está chateado porque Guilherme pagou a Márcio para denunciar Carlota e ele não o fez. Silvério diz a Paula que pode ficar lá em casa.

Domingos explica a Leonor que ela percebeu tudo mal, só iam passar uns dias à Alemanha. Leonor fica nervosa ao ouvir isto.

Aida já falou com Sebastião para tratar do divórcio. Moisés diz que não vai levantar problemas, pois confia nela. Moisés pede perdão aos três e diz que os ama muito.

Manuel comenta com Nicolau que ainda bem que cancelaram a convenção de cinema erótico no hotel. Entram três mulheres vestidas de forma provocante que se metem com as freiras. Manuel empurra-as para a receção e explica-lhes que o evento delas foi cancelado, mas Sheila diz que não as avisaram e que vai ficar no hotel.

Márcio fala ao telemóvel com Carlota, diz que vai desaparecer. Paula bate-lhe com o pau da 'Noviça' e deixa o beijo negro desenhado na cara dele.

No hospital, todos aguardam ansiosos por notícias da cirurgia de Vasco. Olímpia diz-lhes que o médico já vem falar com eles, mas Ivone insiste com ela para saber como Vasco está. A enfermeira acaba por dizer que ele não resistiu. Ivone fica desesperada.

Tomás conta a Salvador que tem estado com Mariana e que ela está diferente. Salvador queixa-se que com ele as coisas estão piores por causa de Sãozinha.

Passaram dois meses.

Fátima chega a casa depois de uma semana fora. Silvério estava com saudades da filha. Fátima conta que começa a faculdade em setembro e fala da casa nova, que tem um pátio onde Anabela pode ter um cão.

Sebastião diz a Tomás que o resultado da avaliação psicológica de Leonor joga muito a favor deles. A professora diz que se nota quando ela está em casa de Tomás e que fica muito mais feliz quando é ele que a vai buscar à escola.

Vitória ainda gosta de Fernando. Fausto sugere que ela o use para esquecê-lo. Marta está muito feliz porque foi selecionada para o curso de fotografia.

Nicolau concorreu ao concurso das frigideiras e a fotografia dele e Guida ganhou. Guida fica feliz porque vai viajar. Ele diz-lhe que afinal o prémio foi 500€ em frigideiras.

