*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima ameaça Carlota. Se ela voltar a prejudicá-la ou à sua família, quem paga é Mariana. Carlota fica em choque.

Moisés chega à fábrica com um ramo de flores e pede perdão à mulher e às costureiras. Aida deita as flores no lixo e manda-o sair.

Nicolau fala de uma cena que viu num filme. Guida alinha e despe-se, mas os dois são apanhados por Hortense.

Leonor ouve o pai e percebe que ele quer ir embora com ela para a Alemanha. Leonor finge que acabou de chegar à mercearia, mostra o teste com avaliação negativa e explica que não conseguiu concentrar-se porque foi no dia que dormiu na casa de Tomás e que Domingos apareceu zangado.

Guilherme sente-se culpado pelo acordo que fez com Carlota.

Leonor vai a casa dos Folgado e conta ao pai que ouviu Domingos dizer que iam para a Alemanha. Tomás pergunta se ela quer ir. Leonor diz que não, quer ficar na Fraga Pequena.

Manuel conversa com Guida e Nicolau sobre o evento de cinema. Guida fica entusiasmada com a possibilidade da vinda de atores famosos.

Jacinta confronta Josefina por ter andado a dizer mal da mãe.

Tomás pede ajuda a Sebastião no caso Leonor. Este diz que podem entrar com a regulação do poder paternal ou deixá-los levar Leonor, o que aumenta as hipóteses de sucesso no processo. Tomás diz que a prioridade é a Leonor e não quer que ela vá com Domingos e Rosalinda para fora.

Carlota conta ao marido que Fátima a ameaçou a ela e à Mariana, mas ele não dá importância.

Elvira fala do filho e de Guida terem acabado com a 'Noviça'. Sãozinha diz que Guida é que resolveu o mistério. Paula pega num pano preto e fica pensativa.

Manuel traz o material de promoção do evento de cinema independente. O marido da Carminho fica sem palavras ao perceber que se trata de cinema erótico.

Ivone chega a casa e diz que está noiva, vão casar amanhã. Elvira acha que ela devia esperar, pois um casamento é uma festa para ter a família e os amigos. Fausto apoia a irmã.

Fátima diz que o banco lhe deu o empréstimo, assim o pai já pode comprar as ovelhas.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI