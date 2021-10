*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Domingos chega à mercearia e conta à mulher que Leonor chamou pai a Tomás. Ela fica incomodada, mas tenta desvalorizar. Domingos quer ir embora da Fraga Pequena e levar a filha. Rosalinda fica em choque com a proposta do marido.

Tomás está embevecido por Leonor o ter chamado de pai, nunca achou que isso fosse acontecer.

Sebastião está transtornado. Lena olha-o e pergunta se ainda está zangado com ela.

Jacinta está de saída para casa de Salvador. Sãozinha faz-se de coitada. Jacinta decide ficar para apoiar a mãe.

Salvador comenta com os pais que Jacinta está distante desde que fez as pazes com a mãe.

Carlota está irritada por Márcio a ter procurado à noite no hotel. Ele está com medo de Fátima. Carlota diz que ela não tem provas nenhumas.

Domingos pergunta a Leonor se ela gostava de ir viver para uma cidade. Ela diz que gosta de estar ali. Rosalinda diz a Domingos para ligar ao primo, mas está pouco convicta com a sua decisão.

Vasco diz a Ivone que quer fazer a cirurgia. Marta chega e diz que andou a fintar enfermeiras e seguranças, mas conseguiu o que ele lhe pediu.

Aida confessa que lhe custou regressar à fábrica, mas não quer abdicar dela. Tomás diz que Mariana tem sido impecável. Aida está desconfiada que essa aproximação seja porque Fátima vai casar.

Vasco observa Ivone, que dorme na cabeceira da sua cama. Vasco coloca o anel de noivado no dedo indicador de Ivone. Ela desperta e não repara no anel. Vasco pede-a em casamento e ela, muito feliz, aceita.

Carlota percebe que está a ser seguida por Fátima, que faz sinais de luzes e apita. Fátima passa-a e obriga-a a parar.

