Leonor vai para a cama, está entusiasmada porque amanhã vai estar com o pai. Domingos diz que o juiz quer falar com ele por causa da queixa de Tomás.

Tomás arrepende-se de ter-se envolvido com Mariana.

Nicolau pede uma moldura à mãe para meter o artigo do jornal. Fausto goza com ele. Elvira está preocupada porque Ivone não disse mais nada desde que foi para o hospital com o Vasco. Fausto recebe uma mensagem e sai de casa.

Sãozinha tenta escrever a carta de demissão. Moisés aparece e diz-lhe que não a quer mais na fábrica, mas é corrido por Jacinta, Guida e Tozé.

Já no hospital, Ivone acaba por contar a Guilherme que o irmão tem um tumor no cérebro.

Vitória pede desculpa a Fausto, mas não está bem. Ele diz que não veio com segundas intenções.

Guilherme conta à família que Vasco tem um tumor no cérebro e que se recusa a fazer os tratamentos. Sebastião fica em choque e acusa Ivone de não fazer o trabalho dela.

Mariana conta à mãe que esteve novamente com Tomás. Carlota não mostra entusiasmo. Mariana avisa-a que a filha de Tomás vem ao hotel e são capazes de ir à piscina.

Carminho fala da ideia que teve para as camareiras. Fernando fica interessado.

Jacinta recebe uma chamada da tia e da madrinha, Maria José. Hortense não fica contente com o telefonema.

