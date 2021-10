*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Aida quer que Moisés venda a sua parte da fábrica, pois não ficar lá com ele.

Tomás repara no convite de casamento de Fátima quando Leonor entra na padaria com a mãe. Leonor fica entusiasmada porque vai estar com ele amanhã.

Fátima conta a Guida que Tomás pediu-lhe para não casar.

Guilherme quer que Carlota devolva as ovelhas. Ela diz que pode não ter medido as consequências, mas o mal está feito.

Manuel está desanimado porque ninguém o valoriza. Carminho diz que a reunião correu bem, mas agora vai para o atelier terminar a sua mala.

Sãozinha queixa-se do que se passou na fábrica, apela ao sentimento para que a filha durma lá outra vez. Jacinta diz que fica, mas lembra-a que o namorado continua a ser o Salvador.

Moisés tenta convencer os filhos que a coisa certa é ajudarem-no a fazer as pazes com a mãe. Gustavo e Tomás dão razão à mãe.

Fátima cruza-se na rua com Carlota e diz-lhe que quem devia ter levado com o balde de estrume era ela. Carlota avisa-a que não volta a tocar em Mariana, mas Fátima não vai desistir de provar que foi ela que matou o irmão e não tem medo dela.

Paula dá cem euros ao irmão para ajudar com a compra das ovelhas.

Carminho oferece a mala que fez a Guida. Esta pergunta-lhe como foi parar à administração do hotel. Carminho diz que foi por mérito.

Sãozinha diz que Jacinta vai voltar para casa. Hortense está feliz por ela ter aceitado Salvador. Ela diz que não o aceitou, mas isso é para tratar depois.

Carlota provoca Vitória. Ela não se aguenta e pergunta de quem foi a ideia da prostituta no quarto de hotel. Carlota diz que não sabe de nada e pede explicações a Fernando.

Fátima e Guilherme debatem sobre o desaparecimento das ovelhas. Vasco diz que não consegue mexer as pernas, pede que liguem a Ivone.

Tomás conta a Mariana que os pais estão a separar-se. Mariana fala de Leonor com ternura e Tomás sente-se embevecido. Ela põe a sua mão sobre a dele e os dois trocam um olhar mais intenso que termina num beijo.

