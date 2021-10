*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lena acabou de contar à mãe o que Fátima fez a Mariana. Hortense diz que é triste, podiam dar-se tão bem. Lena convida-a para ir jantar lá a casa.

Vasco percebe que o pai acusou o irmão de Lena para safar o amigo.

Silvério limpa o ovil. Fátima diz-lhe que Guilherme sugeriu investirem num rebanho novo. Silvério não quer que empatem mais dinheiro com ele.

Aida admite que está com vergonha de voltar à fábrica. Tomás diz-lhe que ela é uma grande mulher e vai apoiá-la na decisão que tomar.

Gustavo pergunta ao pai se já correu as empregadas todas do hotel e Moisés tenta explicar-se. Gustavo pede-lhe para não falar mais.

Nicolau lê o artigo minúsculo sobre a 'Noviça' e fica chateado porque nem fala no nome deles. Paula quer garantir que não a vão denunciar na mesma.

Sãozinha também tem vergonha de ir trabalhar e Jacinta fá-la ver que quem errou foi Moisés.

Carlota fica furiosa ao saber o que Fátima fez à filha. Mariana diz-lhe para não fazer nada. Carlota hesita, mas confirma à filha que foi ela que roubou as ovelhas.

Fátima diz à tia que foi fazer queixa por causa do roubo do rebanho. Rosalinda conta-lhe que Leonor tem estado muito com Mariana.

Paula quebra o silêncio, diz que encontrou o patrão no hotel e ele também se fez a ela. Sãozinha vai direta a Moisés, quer despedir-se da fábrica. Moisés recebe uma chamada de Aida e sai, dizendo que vai resolver a trapalhada que ela causou. Sãozinha chora.

Fernando pede a Manuel para sair da reunião de administração. Lena fala da necessidade de arranjar mais camareiras e Carminho vai concordando com tudo.

Nicolau diz mal de Lucinda pelo artigo que ela escreveu sobre a 'Noviça'. Gustavo goza com ele.

Moisés acha que a mulher o chamou para se entenderem, mas Aida quer que ele tire as suas coisas de casa. Moisés acha que ela está a reagir a quente. Aida frisa que quer o divórcio.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, AQUI