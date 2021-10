*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo e Lucinda beijam-se quando Guida aparece aos gritos a pedir ajuda, diz que Nicolau viu a 'Noviça' e foi atrás dela. Lucinda fica curiosa.

Nicolau aparece aflito e mostra um batom preto, o véu, o hábito e um pau que desconfia que a 'Noviça' usa para bater nas pessoas. Lucinda fotografa e pede-lhe que explique o que aconteceu.

Fátima vem procurar Carlota, diz que veio ajustar contas com ela porque lhe roubou as ovelhas. Mariana goza com ela e provoca-a. Fátima não percebe a atitude de ataque de Mariana e atira-lhe com um balde de estrume.

Nicolau descai-se e conta que Sãozinha anda com Moisés. Paula fica estupefacta.

Moisés garante que não teve nada com Sãozinha. Aida mostra-lhe a lingerie que ela trouxe. Decidida, Aida mete-o fora de casa.

Tomás lamenta o que aconteceu entre Fátima e Mariana, presumindo que Fátima devia estar nervosa com o facto do pai ter ficado sem ovelhas. Mariana acredita, mas diz que não tem culpa.

Silvério ri-se com o que Fátima fez a Mariana. Anabela pergunta pelas ovelhas. Fátima diz que vão encontrá-las. Silvério acha melhor fazer queixa do roubo.

Ivone entra com Vasco, que está cansado. Guilherme ajuda-a a sentá-lo. Ivone traz-lhe um sumo e pede a Guilherme que olhe por ele porque tem consultas.

Sãozinha está muito deprimida e chorosa por Moisés ter andado a gozar com ela. Tozé tem vontade de parti-lo em dois. Jacinta vem preocupada com ela e Sãozinha acaba por abraçá-la.

Elvira conta aos filhos que se envolveu com Moisés. Ele iludiu-a e disse que largava a mulher, agora fez o mesmo com Sãozinha.

Aida informa os filhos que o pai não dorme em casa e não sabe se ele vai voltar. Gustavo acha que ela devia despedir as funcionárias envolvidas. Tomás diz que elas foram vítimas, tal como a mãe.

Fátima embala queijos enquanto lamenta terem perdido as ovelhas. Guilherme diz, com leveza, que compram outras. Fátima diz que não é fácil e as ovelhas que tinham rondam os 10 mil euros.

Jacinta entra apressada em casa, diz que a mãe teve um desgosto de amor e precisa dela, vai lá dormir. Carminho diz ao filho que pode ficar no hotel.

Nicolau desabafa com Guida, não sabe o que pensar sobre a mãe. Guida desvaloriza e diz para ele não dizer disparates. Lucinda já escreveu o artigo sobre a 'Noviça', sai amanhã. Guida e Nicolau mostram-se entusiasmados e confiantes do seu plano.

Vitória atira à cara de Carlota que é preciso não ter autoestima nenhuma para prender um marido à força. Carlota ameaça-a.

Fernando conta a Sebastião sobre a chantagem de Carlota com as fotografias da morte de Álvaro. Vasco ouve tudo e percebe que o pai acusou o irmão de Lena para safar o amigo.

