*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sãozinha está abatida porque Moisés ainda não lhe disse nada. Guida procura uma arma para a 'Noviça'. Sãozinha conta-lhe quem é o homem de que ela gosta e Guida fica chocada.

Vitória contou a Carminho que encontrou Fernando com uma mulher. Carminho acha que essa história está muito mal contada.

Gustavo mostra o percurso que vão fazer, mas Lucinda diz que não está em forma. Nicolau interrompe a conversa dos dois e mostra as suas notas sobre os ataques da 'Noviça'. Lucinda percebe que ele está feito com Guida.

Moisés quer explicar-se, mas Aida não o quer ouvir. Tomás confessa à mãe que apanhou o pai com Elvira e que por mais que lhe custe, a culpa foi dele que prometeu à funcionária mundos e fundos.

No dia seguinte, Fátima e o pai encontram o ovil sem animais. Silvério tem a certeza que a porta ficou fechada. Fátima acredita que foram roubados.

Fátima conta a Simão que as ovelhas desapareceram e que já chamaram o veterinário para ver Estrela, que parece ter sido envenenada.

Carlota fala ao telemóvel, manda fazer com que as ovelhas desapareçam. Fernando quer que a mulher destrua as fotografias que o incriminam, mas Carlota diz que só o vai fazer quando tiver a certeza que não vai precisar delas.

Nicolau manda a namorada despachar-se para apanharem Lucinda na serra com Gustavo. Guida conta-lhe que a mãe está interessada em Moisés e Marta ouve tudo.

Moisés vem tirar satisfações com Sãozinha, diz que não tinha nada de falar com Aida e contar-lhe mentiras. Sãozinha fica muito sentida, percebe que ele nunca quis separar-se e expulsa-o da sua casa.

Ivone e Vasco estão prontos para passearem de bicicleta. Ele pergunta se ela já pensou na inseminação. Ivone brinca e pergunta se ele está cansado de tentar pela via natural.

Sebastião gostava que a filha tivesse outro namorado. Tozé diz-lhe que a trata muito bem. Vitória quer saber se Fernando falou dela. Sebastião diz-lhe que o amigo sempre falou dela como uma aventura.

Fátima confirma que a cadela foi envenenada. Cremilde conta-lhe que viu um camião passar cheio de ovelhas. Fátima só vê uma pessoa capaz de fazer isto.

Moisés diz a Tomás que ele não tinha nada de contar à mãe sobre o caso que teve. Elvira interrompe a conversa e pergunta o que se passa. Moisés conta que Sãozinha é maluca e foi contar a Aida que ele gostava dela. Tomás pede desculpa a Elvira, mas teve de contar à mãe sobre o caso que o pai teve com ela.

Sãozinha vai a casa da mãe de Tomás justificar-se. Aida pergunta se ela sabe alguma coisa sobre o caso de Elvira e Moisés. Sãozinha diz que Elvira lhe disse que tinha estado com o patrão. Antes de ir embora, Sãozinha faz questão de lhe mostrar a lingerie que Moisés lhe ofereceu. Aida ainda fica mais irritada, mas agradece a sinceridade.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na OPTO