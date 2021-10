*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás conta a Fátima que conseguiu gravar Carlota a confessar, mas ela apanhou-o e atirou o telemóvel para a água. Fátima agradece-lhe à mesma. Tomás pede-lhe que não se case com Guilherme e fique com ele.

Carlota acabou de contar o que Tomás fez, acusa-o de estar feito com Fátima e de fazer tudo por ela. Mariana fica pouco convencida.

Vitória desabafa com Fausto, que lhe diz para esquecer Fernando. Vitória recebe uma mensagem anónima a marcar um encontro.

Guida fala com Lucinda sobre a 'Noviça', que diz para a procurarem quando tiverem dados concretos.

Salvador quer saber como a mãe faz parte da administração do hotel. Fernando explica-lhe que na altura das partilhas não foi justo e, agora, decidiu corrigir o erro.

Manuel pergunta à esposa onde deixou o carro porque não está onde o estacionou. Carminho diz que não mexeu no carro. Nicolau verifica que o roubaram. Salvador fica com pena do pai.

Mariana aparece e oferece um telemóvel a Tomás, tendo em conta que sabe o que a mãe fez.

Domingos vem da guarda, diz que tentou desculpar-se com os copos que tinha bebido a mais, mas Guilherme avisou-o que ele pode apanhar uma multa e também ficar com cadastro.

Mariana leva Leonor para o seu quarto, penteia-a e maquilha-a e Leonor fica encantada. Leonor fala de Zezito e Mariana percebe que ele é especial, conta-lhe sobre o primeiro menino que ela gostou.

Guilherme comenta que Domingos vai ter de responder pelo que fez. Fátima conta-lhe sobre a tentativa de Tomás para a ajudar.

Manuel está desanimado com o roubo do carro e ainda diz que a seguradora o acusou de má-fé. Manuel vai ter com Valter para falar do roubo, mas ele manda-o passar amanhã no posto.

No burel, Sãozinha não consegue ficar calada e fala no estado de saúde de Aida e em como Moisés se sente mal em separar-se dela por causa disso. Sãozinha conta que os dois estão apaixonados. Aida sai disparada.

Vitória bate à porta do quarto do hotel e fica espantada a olhar para Sheila. Vitória diz que vem à procura de Fernando e Sheila diz-lhe que ele está no duche. Vitória pergunta quem encomendou aquele teatro, mas fica perdida quando vê Fernando aparecer de robe.

Vitória desce as escadas do hotel lavada em lágrimas. Mariana vai direta a ela. Vitória tenta explicar-se, mas Mariana atira-lhe à cara que o pai a escolheu a ela e à mãe.

Aida entra em casa e confronta o marido sobre o que tem com Sãozinha. Aida conta aos filhos, que assistem à conversa, que saíram de Lisboa porque o pai a traiu. Tomás, que sabe de Elvira, avisa o pai para dizer a verdade. Moisés afirma que não tem nada com Sãozinha, mas Aida não acredita.

Leonor está entusiasmada a falar de Mariana, gostava que ela se entendesse com Tomás. Domingos fica preocupado porque qualquer dia Leonor não quer voltar para casa.

Anabela volta a falar sobre a ida para Braga. Silvério conversa com ela. Anabela acaba por decidir que vai com a tia. Fátima e Silvério vão ver porque a Estrela não para de ladrar.

