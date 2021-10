*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida diz que Paula tem de pagar, podiam fazê-la de criada ou pedir dinheiro pelo silêncio. Nicolau tem pena dela. Guida, ao ver o jornal, tem uma grande ideia.

Fátima chama o pai à razão por ter agredido Sebastião. Guilherme descansa-o, o pai não vai fazer queixa, mas têm de aprender a conviver que o casamento está à porta.

Sebastião mostra-se indignado com Silvério. Lena diz que foi o desgosto, para lhe dar um desconto. Sebastião também não aprova a relação de Marta porque Tozé serve às mesas. Lena chama-o de preconceituoso.

Guida acha que a mãe quer um sinal para seguir a sua vida e especula quem será o homem. Jacinta não a denuncia.

Sãozinha agradece o presente, adorou, vai guardar para a primeira noite deles. Moisés diz-lhe que fala hoje com Aida.

Domingos tem de prestar declarações na guarda. Rosalinda aconselha-o a ser sincero e mostrar boa-fé. Elvira pede desculpas pela atitude agressiva de Silvério e fala da vontade de levar o rancho ao casamento. Guilherme não quer dançar com o rancho.

Fernando pede à irmã que fale com Vitória. Carminho censura-o, diz-lhe que não se faz o que ele fez a Vitória.

Tomás grava a conversa com Carlota, começa por falar na sua parceria com o hotel para as atividades, mas direciona a conversa para o vídeo da morte do Artur. Tomás consegue o que queria.

Fátima pede desculpa a Sebastião pelo que o pai fez. O pai do Guilherme diz a Fátima para acabar o noivado, que os desculpa.

Tomás certifica-se que tem a gravação. Carlota vem atrás dele e atira o telemóvel dele para a água.

Fernando pede a Vitória que pare de lhe ligar. Vitória não acredita em nada do que ele diz. Fernando sente-se desapontado por não a conseguir afastar.

Paula mostra os itens com que incorpora a 'Noviça'. Guida diz que têm de arranjar uma arma que meta respeito para que a sua ideia resulte.

Elvira diz que Guilherme não quer aprender a dançar, portanto o melhor é esquecerem a surpresa que pensaram para o casamento.

