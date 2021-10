*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Silvério está revoltado com o artigo que Lucinda escreveu sobre Gustavo. Fátima conta ao pai que pediu a Tomás para gravar Carlota a admitir que esteve envolvida na morte do Artur.

Nicolau viu as imagens de vigilância e no dia em que Moisés foi atacado, Paula chegou tarde ao hotel e meteu umas roupas num saco. Nicolau tem cada vez mais a certeza que é ela a 'Noviça'.

Ivone termina o curativo de Leonor. A menina explica que fugiu do pai porque ele não a deixava entregar a camisola a Tomás. Domingos repreende-a, enervado.

Tomás está preocupado porque Rosalinda não liga a dar notícias de Leonor. Aida diz-lhe para ele ligar a Ivone, mas ele não tem o contacto.

Mariana conta à mãe que Guilherme disse-lhe que Fátima aceitou ir para Braga, não precisa de prejudicá-la mais.

Fernando olha para o telemóvel a tocar com o nome Vitória, a sua vontade é atender e contar tudo, mas rejeita a chamada.

Fausto percebe que Vitória não está bem, pergunta se tem a ver com Fernando. Ela conta-lhe que só regressou porque ele disse que ia pedir o divórcio e agora voltou com a palavra atrás.

Sãozinha ganha coragem e abre a caixa que Moisés lhe ofereceu, está deslumbrada com o corpete. Sãozinha mostra a Hortense. Ela diz-lhe para ter cuidado com as esperanças para não se magoar.

Carminho diz a Paula que não têm a liquidez necessária para lhe pagar os mil euros, mas oferecem uma semana no hotel com todas despesas pagas. Paula aceita a proposta.

Guida e Nicolau confrontam Paula, já sabem que ela é a 'Noviça'. Paula tenta negar, mas acaba por confessar a verdade e pede que não contem a ninguém.

Vasco conta ao irmão que não vai poder ser pai de forma natural, mas antes dos tratamentos congelou espermatozóides. Vasco recebe o convite de casamento do irmão.

Marta olha para o Tozé, o pai pergunta se ele é o rapaz com quem ela tem saído. Silvério altera-se e agarra Sebastião. Tozé separa-os.

Tomás veio saber de Leonor e Domingos mostra-se desagradado. Tomás repara que Leonor perde o sorriso mal olha para o marido da Rosalinda.

Sãozinha pede uma luz, sabe que merece viver este amor, mas falta a coragem. Jacinta ouve e diz para a mãe seguir o coração.

