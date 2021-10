*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando diz à mulher que nunca vai perdoá-la.

Manuel fala com Nicolau sobre Paula. O filho da Elvira diz que ela vive sempre às custas de alguém, e além disso desconfiam que ela é a 'Noviça'.

Aida pede um comprimido e Sãozinha, acreditando que Moisés disse a verdade sobre Aida estar doente, afirma que tem rezado por ela. Aida fica sem perceber nada. Aida manda Paula para casa descansar.

Salvador comenta o artigo que saiu sobre Gustavo. Tomás acha que a jornalista tem um fraquinho pelo irmão. Domingos pede desculpa a Tomás, que diz que fez queixa. Domingos contém a raiva.

Nicolau e Fátima veem as imagens da festa de apresentação do livro de Augusto, mas há um corte nas imagens. Fátima desconfia que foi Carlota que desapareceu com as gravações.

Mariana fica a saber que os pais não se vão separar.

Vitória tem esperança que é desta que Fernando se divorcia. Carminho pergunta-lhe se tem a certeza que é isso que ela quer. Vitória diz que nunca esteve tão certa. Jacinta olha para as duas e contém os nervos.

Paula pede três mil euros de indemnização. Manuel fica chocado. Paula fica com medo que ele não aceite e diz que quer só mil euros. Manuel acerta-lhe no pé para ver a sua reação. Paula grita de dor.

Tomás fala com Fátima sobre o interesse dos turistas em visitarem o moinho, podia ser uma forma de o rentabilizar. Fátima diz que talvez um dia, mas agora tem de tratar de tudo para ir para Braga.

Sãozinha pergunta pelos exames de Aida. Moisés diz que não sabe de nada, já arrependido de ter inventado essa desculpa. Sãozinha quer dar-lhe uma fotografia dela, mas ele diz que é arriscado.

Fátima conta a Guilherme que as imagens, que coincidem com a morte do irmão, desapareceram. Ele diz-lhe que arranjou emprego em Braga e mostra as propostas de convite casamento que Marta fez.

Leonor vê Tomás, quer dar-lhe a camisola, mas Domingos não deixa. Leonor decide desatar a correr e Simão, que conduz, trava repentinamente. Domingos e Tomás ficam com uma expressão de terror. Rosalinda ouve Domingos gritar pela filha.

