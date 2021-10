*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando fica bastante transtornado ao lembrar a morte do irmão. Carlota mostra-lhe as imagens que tem desse dia, deixando o marido encurralado.

Fátima conta a Guida que Anabela não quer ir para Braga. Guida diz-lhe que a leve à força. Fátima não quer fazer isso, mas gostava muito de agarrar esta oportunidade, também para ficar longe de Tomás e ser feliz com Guilherme.

Tomás já apresentou queixa contra Domingos como Sebastião recomendou. Aida acha que ele fez bem, mas Tomás não tem tantas certezas disso.

Guida e Nicolau juntam-se a Paula na padaria e falam da 'Noviça'. Guida não aguenta e diz que encontrou o hábito no seu quarto. Paula inventa uma desculpa e diz que vai fazer queixa deles.

Sãozinha reza por causa de Moisés. Tozé ouve a mãe e confronta-a. Ela fica muito nervosa.

Fátima e Silvério falam com Anabela sobre a ida para Braga. Anabela não quer deixar o avô nem os amigos. Fátima diz-lhe que sem ela, não pode ir.

Rosalinda acha que Domingos devia pedir desculpas aos Folgado, mas ele diz que já chega a figura que fez. Leonor pede ajuda à mãe para lavar a camisola de Tomás. Domingos fica pensativo quanto ao que Rosalinda disse.

Paula mente ao dizer que já falou com o advogado. Carminho fica desconfiada. Ela quer uma indemnização e diz que vai apresentar uma proposta. Manuel diz que estão tramados sem seguro, têm de tratar disto rápido antes que Salvador descubra.

Elvira fala com Hortense sobre o racho atuar no casamento de Fátima. Ela acha que deviam ensinar Guilherme. Sãozinha mostra as fotografias que Marta lhe tirou no burel e Elvira avisa-a para não se iludir com Moisés.

Carlota avisa Fernando que ou vai rapidamente avisar Vitória que já não há divórcio ou as fotos vão parar à polícia.

*A antestreia deste episódio já está disponível, em EXCLUSIVO, na OPTO