*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Paula pede perdão ao irmão e tenta que ele a deixe voltar para casa. Anabela ouve a conversa e fica perturbada quando o avô diz que prefere ficar sozinho.

Marta fotografa Manuel junto do carro. Paula finge que ele lhe passa com a roda por cima do pé. Manuel fica muito aflito e pede a Marta que chame um táxi para ir ao hospital.

Fátima conta ao namorado que falou com Tomás para tentar conseguir uma gravação de Carlota a falar do vídeo. Guilherme diz que é uma perda de tempo, devia deixar isso para a polícia. Anabela aparece e diz que não vai com ela para Braga, quer ficar com o avô.

Carlota quer entrar no banco onde tem o cofre que Fernando não sabe que existe. Carlota diz a Sebastião que ele lhe deve isso depois de ter ajudado Fernando.

Domingos mostra-se terno com Leonor e pede-lhe desculpas pelo que se passou. Leonor desculpa-o, mas frisa que não quer que volte a acontecer nada parecido.

Manuel está aflito, diz à mulher que atropelou Paula. Carminho diz que não será nada de grave e o seguro paga. Manuel confessa que o problema é esse, ainda não fez o seguro.

Paula está sentada à espera de ser atendida. Olímpia entrega-lhe uma receita e diz que pode ir para casa. Paula rouba as canadianas do doente que tem o pé partido e sai.

Ivone vê o resultado negativo do teste de gravidez e avisa que vai marcar exames para ver como estão os seus óvulos. Vasco diz-lhe que congelou espermatozóides na primeira vez que esteve doente, caso por via natural não consigam.

Fátima já contou ao pai sobre a vontade de Anabela ficar e sugere que ele vá com ela para Braga, mas Silvério não quer ir. Guilherme sugere passarem a tutela para Silvério, mas Fátima não aceita.

Mariana lamenta-se pela separação dos pais. Tomás diz que se não estão felizes, é melhor assim. Ele diz que queria falar com Carlota, mas é melhor deixar para outra altura.

Sãozinha trouxe pão como desculpa para ver Moisés que, atrapalhado, diz que Aida está em casa.

Paula finge-se muito mal e diz a Salvador que foi o pai dele que a atropelou, agora vai ter de pagar porque ela não consegue trabalhar. Fausto fica desconfiado daquilo tudo.

Carminho quer falar das funções que pode desempenhar no hotel. Fernando manda-a ler o relatório de contas e todos os outros anteriores. Carlota entra no gabinete e diz a Fernando que se ele insistir no divórcio, conta a todos que ele matou o irmão Álvaro.

