*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima pressiona Nicolau para saber o que falavam com Carlota, diz que se não contar, não o vai largar. Nicolau inventa uma desculpa, diz que estavam a planear dançar no casamento dela. Fátima não fica convencida.

Carlota diz a Fernando que viu Vitória, até achou que pudesse ter ido ter com ela, mas percebeu que não. Fernando diz que foi ao banco e quer o divórcio, dá-lhe metade do que tem e até o hotel se ela quiser.

Carlota diz a Fernando que tudo o que está a acontecer é por causa de Vitória. Ele diz-lhe para não meter Vitória ao barulho pois o casamento deles já não faz sentido.

Guilherme diz a Mariana que Fátima aceitou sair da aldeia, agora pede que Carlota pare com o plano que ele trata do resto. Mariana atende o telemóvel à mãe e diz que vai já ter com ela.

Fátima conta ao pai a conversa que teve com Nicolau. Ele falou-lhe de uma surpresa para o casamento, mas a tia não estava na reunião. Silvério também acha estranho.

Nicolau está aflito, diz à mãe que precisa da sua ajuda para preparar uma surpresa para Fátima. Sãozinha diz que pode contar com ela. Elvira conta-lhes que Fátima, depois de casar, vai viver para Braga.

Vitória diz que sente estar a viver um sonho. Fernando diz que é mesmo verdade, já pediu o divórcio. Vitória acha que Carlota não lhe vai facilitar a vida.

Carlota acabou de contar à filha sobre o pedido de divórcio, tem a certeza que é por causa de Vitória. Mariana acha que o divórcio é o melhor a fazer, o pai já não a ama e ambos já traíram.

Sebastião insiste com Tomás para apresentar queixa, mas ele não está com vontade depois de terem deixado Leonor lá ficar. Guilherme pede ao pai que fale com o Dr. Madureira, precisa de arranjar trabalho em Braga.

Moisés assusta-se com Sãozinha, que aparece de surpresa. Ela tem vontade de o beijar, mas controla-se.

Um hóspede pede a Guida que lave o seu jipe, pois gostou muito do seu trabalho no carro de Manuel. Nicolau diz que ela não pode fazer esses serviços e Guida acha graça os ciúmes dele. Guida leva-o ao quarto de Paula para lhe mostrar o hábito de freira que encontrou. Guida diz que se é ela e está a meter as culpas na mãe, então vai ter de ajustar contas.

Leonor está triste porque Anabela vai morar para Braga. Rosalinda manda-a tirar a camisola de Tomás. Ela não quer e sai para o quarto. Anabela diz que vai embora.

Fátima pede a Tomás para apanhar Carlota a confessar que fez o vídeo.

