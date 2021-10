*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sãozinha espera Moisés, mas finge que está de saída quando ele entra. Moisés é sedutor e Sãozinha diz que é uma mulher de respeito, não se envolve com ele enquanto não se separar.

Nicolau vê uma notícia sobre o grande empreendimento que está a ser feito no terreno que pertenceu ao marido da Carminho. Manuel não está a perceber e quando diz que o vendeu, Nicolau fica atrapalhado e disfarça. Manuel acaba por ver a notícia da valorização com a alteração do PDM e fica com falta de ar.

Silvério está abatido. Elvira coloca a hipótese de Artur ter mesmo acabado com a própria vida. Silvério não acredita nisso.

Domingos está arrependido de ter deixado Tomás ir buscar Leonor à escola. Rosalinda fá-lo ver que é a eles que ela chama de pais e com quem passa mais tempo.

Sebastião e Guilherme discutem por causa de Fátima e do julgamento. Guilherme altera-se e empurra o pai. Vasco grita para pararem e desmaia nos braços do irmão.

Sãozinha pede ajuda à Santa para resistir a Moisés. Hortense fica chocada quando ela lhe conta que anda a ser cortejada pelo patrão. Sãozinha admite que também tem sentimentos por ele.

Leonor está triste porque vai passar menos tempo com Tomás, diz que podia jantar e dormir em casa dele. Aida acha ótimo, diz que vai falar com Domingos.

Fernando entra a medo no hotel a achar que Mariana já contou à mãe que o viu aos beijos com Vitória.

Guilherme acabou de contar a Fátima sobre o desmaio do irmão. Fátima mostra-lhe o e-mail com a proposta de trabalho que teve, diz-lhe que se ele for com ela para Braga, ela aceita. Guilherme fica embaraçado.

Aida diz a Domingos que tem muito gosto que Leonor durma em sua casa. Domingos deixa perante o entusiamo da filha, mas não fica totalmente seguro com a sua decisão.

Carminho e Manuel instalam-se no hotel. Ele continua desanimado por causa da venda do terreno.

Rosalinda repreende Domingos por estar a beber sem jantar. Ele diz que não devia ter deixado Leonor ir dormir a casa dos Folgado. Rosalinda diz que ela está bem e amanhã já está de volta.

Tomás fica feliz ao perceber que Leonor dorme lá em casa, não sabe como conseguiram convencer Domingos.

