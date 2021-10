*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sãozinha está interessada em saber se Moisés testou a sua virilidade. Ele diz que não tem essas intimidades com Aida. Moisés consegue que ela acredite que ele não teve nada com Elvira.

Nicolau não quer servir champanhe a Carminho. Ela aproveita para dizer que agora também manda ali no hotel, mas Guida e Nicolau não acreditam.

Fernando diz a Carlota que têm um problema maior em mãos, a irmã descobriu tudo sobre o desfalque e quer fazer parte da administração do grupo Pereira Espinho. Carlota fica desorientada.

O juiz resume a sentença e acaba por absolver Gustavo por falta de provas. Aida não contém as lágrimas de felicidade. Silvério e Fátima sentem-se injustiçados.

Silvério está irritado porque a justiça não funciona. A vontade que tem é de partir tudo.

Leonor diz à mãe que já combinou com Tomás, ele vai buscá-la à escola. Rosalinda avisa-a que hoje é o julgamento do irmão de Tomás.

Fernando diz à irmã que aceitam o pedido dela. Carlota diz que só aceita porque não tem alternativa. Fernando diz a Carminho que mentiu a Carlota porque ela era bem capaz de ir atrás de Vitória se soubesse que tinha sido através dela que Carminho soube do desfalque.

Guida acusa Mariana de ter pedido para ir levar as toalhas só para ela ver Tomás e contar a Fátima.

Mariana sente-se humilhada por Guida gozar com a sua cicatriz e volta a colocar um penso adesivo na cara. Fernando entra com Carminho no quarto e dizem que não devia ter vergonha da cicatriz.

Manuel diz que vai ter um lugar na administração. Guida sabe que Carminho é que passou a ter um lugar.

Sãozinha chama Elvira de mentirosa e invejosa pois falou com Moisés e ele contou-lhe a verdade. Paula lê que Gustavo foi solto por falta de provas.

Silvério está revoltado com a decisão do juiz. Guilherme diz que não vão desistir.

Gustavo nem quer acreditar que está livre quando vê o guarda Valter tirar-lhe a pulseira. Aida tinha a certeza que o filho não ia ser condenado. Gustavo, emocionado, diz que não matou Artur. Aida e Moisés acreditam nele.

Guida reclama de estar a fazer massa para o pão. Nicolau chega e ela pede-lhe para ele amassar. Guida leva Nicolau para o quarto.

Salvador sente dificuldade em acreditar na mãe. Ela mente sobre o motivo que a leva a ter um lugar na administração do hotel.

Vitória pede desculpa a Fernando por ter contado a Carminho sobre o desfalque. Ele descansa-a e diz que está tudo bem, foi a melhor maneira de reparar o seu erro. Mariana fica horrorizada ao vê-los aos beijos.

Fátima deixa uma flor na sepultura do irmão e promete fazer justiça. Gustavo aparece e diz que veio pedir desculpas por não ter conseguido evitar que ele morresse. Fátima acusa-o de estar a encobrir Carlota.

Vitória lamenta que Mariana tenha assistido ao beijo, mas não vai mais pedir desculpas por se ter apaixonado. Fernando defende-a.

Carlota quer arranjar maneira de Carminho não ir para a administração do hotel. Sebastião aconselha-a a manter Carminho satisfeita para que ela não fale com quem não deve.

