Guilherme confessa ao irmão que está preocupado porque vai ter Tomás a testemunhar e, mais uma vez, vai marcar pontos com Fátima e ser o herói do dia.

Lena diz a Vasco que já sabe sobre a doença dele e diz-lhe que ele tem de contar ao pai e aos irmãos. Ele pede que respeite a sua decisão e não diga nada a ninguém.

Moisés entra em casa agarrado à cabeça e diz que foi atacado pela 'Noviça'. Moisés brinca com Aida, diz que deviam ver se a maldição não o afetou. Ela está é preocupada com quem lhe fez aquilo.

No hotel, Nicolau diz que encontraram o véu da 'Noviça' na casa de Sãozinha. Paula tenta culpar Sãozinha, mas Nicolau apercebe-se e diz que pode ser ela.

Carlota olha para os pedaços das fotografias que Tozé lhe entregou, tentando decifrar a parte que falta. Lena liga-lhe, ela sai e deixa um pedaço caído no chão, sem dar conta. Mariana apanha-o e lê: “Sei o que fizeste”.

Decorre o julgamento e Guilherme quer chamar Tomás a depôr. Sebastião tenta dissuadir o juiz. Guilherme explica que quer ver a questão do vídeo esclarecida, mas sendo uma prova que já não existe, o juiz não o quer ouvir. Fátima fica desiludida e Gustavo olha para o Sebastião, aliviado.

Na fábrica, falam do ataque a Moisés. Paula diz que é preciso ter cuidado com as pancadas na cabeça. Aida estranha como é que ela sabe que houve uma pancada na cabeça, mas Paula dá a volta.

Josefina é muito segura no seu depoimento e conta o que viu. Sebastião tenta desacreditá-la, perguntando a marca dos carros e que roupas vestiam, mas não consegue.

Fátima agradece a Tomás por ter aceitado testemunhar, apesar de não ter resultado. Ele lembra-a que lhe disse que nunca mais ia mentir-lhe.

Mariana mostra ao pai o pedaço da fotografia que encontrou. Fernando diz que parece uma situação de chantagem. Mariana começa a achar que há mesmo alguma coisa estranha com a morte do avô.

Fausto diz ao dealer que não conseguiu a receita e não vai conseguir mais nenhuma. O dealer aponta-lhe uma faca e avisa-o que é bom que não tenha falado nele.

Marta diz a Tozé que foi parva, devia ter aceitado o convite dele. Tozé começa a despi-la. Sãozinha apanha Tozé sem camisola, que fica muito atrapalhado. Sãozinha mostra-se muito simpática, diz que tem muito gosto no namoro deles.

Nicolau continua a dizer que Sãozinha é a 'Noviça'. Guida diz que a mãe estava em casa quando Moisés foi atacado.

Gustavo nem quer olhar para o irmão. Tomás diz que foi Fátima e Guilherme que pediram e ele aceitou.

Fátima está confiante com o depoimento de Josefina. Guilherme diz que as provas ganharam mais força, mas têm de ter calma com as expectativas.

Fernando e Mariana confrontam Carlota com a fotografia que encontraram. Carlota arranca a foto, diz que teve um amante e é ele que está a chantageá-la. Mariana deixa os pais sozinhos e Fernando diz-lhe que isto só significa que deviam estar separados há muito tempo. Carlota fica furiosa com o que teve de inventar.

Carminho fica feliz por ver Vitória. As duas falam de Fernando e Vitória conta-lhe da chantagem que Carlota está a fazer a Fernando por causa de um desfalque à empresa.

