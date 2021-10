*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás está ligeiramente embriagado. Mariana fica mais segura com as palavras dele quanto à sua cicatriz e beija-o. Tomás afasta Mariana, mas ela insiste, continua a beijá-lo e a dizer que há muito tempo que não se sente desejada. Tomás deixa-se levar.

Fernando pede a ajuda de Sebastião para se separar, quer que ele faça a avaliação de tudo. Sebastião acha que Carlota não vai aceitar.

Moisés nem quis acreditar quando viu a mensagem de Sãozinha. Ele tenta beijá-la, mas ela recua. Jacinta interrompe o momento dos dois.

Guida mostra o véu a Nicolau. Ele acredita que era mesmo Sãozinha. Ela diz que não é nada, foi alguém que quis culpar a mãe. Mariana liga para Guida levar toalhas ao seu quarto.

Fátima procura por Tomás. Gustavo entra, nesse momento, e pergunta se veio insultá-lo. Aida manda-o para dentro e diz a Fátima que Tomás não dormiu em casa.

Mariana faz de propósito para que Guida veja Tomás. Ele acorda e diz que foi um erro.

Fernando conta a Vitória que Sebastião já esta a tratar do divórcio. Vitória pergunta-lhe se não está a mentir. Fernando diz que não, promete divorciar-se.

Guida conta a Nicolau que Mariana só quis que ela lá fosse levar toalhas para ver Tomás na cama dela e ir contar a Fátima.

Leonor diz que os amigos estão a falar das profissões dos pais. Rosalinda percebe que ela gostava de levar Tomás.

Sãozinha está a contar a sua intervenção em tribunal, é graças a ela que Gustavo não está já cá fora. Paula tenta saber se alguém encontrou o véu.

Diana convida Fátima para ir trabalhar com eles. Ela diz que a vida dela é ali. Diana convence-a a ir uns dias a Braga dar formação.

Mariana vê a publicação de Vitória. Carlota fica aliviada por saber que ela está longe.

Carminho explica-se a Guida, mas ela não quer desculpá-la. Carminho pede a Manuel que a acompanhe lá fora. Carminho diz-lhe que comprou o carro, agora é seu. Manuel não cabe em si de feliz.

Domingos quer falar com Tomás e Sãozinha fica aflita. Tomás pede-lhes que saiam. Domingos pede-lhe que vá à escola falar.

Fátima já conhece Guida, diz que ela está a esconder alguma coisa. Guida diz que Tomás passou a noite com Mariana.

Carminho diz ao filho que gastou o dinheiro todo no carro que era do pai.

Fausto quer fazes as pazes, mas Ivone não consegue desculpá-lo.

Salvador está enervado com os pais. Carminho diz que valeu pela felicidade do pai. Manuel diz que assume as despesas do carro e Carminho diz que volta a fazer malas.

Moisés insiste para Sãozinha lhe dar um beijo. Ela diz que só o dá depois dele se separar. Elvira apanha-os e fica com pena de Sãozinha, conta-lhe que ele fez o mesmo com ela, mas Sãozinha não acredita.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO