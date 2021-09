*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sãozinha mete-se com Elvira por estar tão calada. Paula fica escandalizada com a troca de olhares e a conversa de Moisés e Sãozinha.

Salvador trabalha no site para a mãe, mas repara que ela não está atenta. Carminho diz-lhe que Fernando insistiu tanto com ela que lhe disse onde estava Vitória.

Guida conta a Fátima da visita de Guilherme ao hotel. Nicolau ouviu-o a discutir com Carlota. Fátima desabafa que está a perder clientes, não sabe o que fazer.

Tomás quer falar da nódoa negra de Leonor. Fátima acha que ele sabe que foi Domingos, mas ele não sabia. Fátima pede-lhe que não diga nada. Guida apressa-a para irem ver o vestido de noiva.

Vasco sabe que não há tratamento que o cure e pede a Ivone que sejam felizes até conseguirem, não quer que a família saiba. Fausto aparece, quer falar, mas Ivone manda-o embora.

Sãozinha diz a Moisés que já começou a trabalhar na peça que ele lhe pediu. Moisés elogia o seu trabalho e convida-a para beber um copo num sítio discreto.

Fausto trouxe um bolo para Carminho. A mãe do Salvador percebe que ele não está bem. Fausto diz que se meteu numa alhada e precisa de falar com alguém que não o julgue.

Sebastião diz a Carlota que Fernando foi a Lisboa falar com um contabilista. Ela fica irritada por não lhe ter dito nada.

Fernando aguarda Vitória nervoso. Fernando diz-lhe que veio buscá-la, não sabe viver sem ela.

Fátima quer um vestido de noiva simples. Guida diz que se ela não se tivesse cruzado com Tomás, o seu ânimo era outro. De repente, Guida vê uma mala igual à sua e vai ter com a rapariga, fica a saber que Carminho comprou-a no chinês.

Vitória manda Fernando embora, não quer que os pais o vejam. Fernando quer que ela vá com ele. Vitória percebe que Carlota não sabe que ele está ali e diz que não vai sujeitar-se a ser humilhada outra vez.

Mariana fala de Fátima e Guilherme conta que não há mais acordos, nunca aceitou que a prejudicassem e foi o que fizeram.

Nicolau tenta convencer Manuel a ser atacado pela 'Noviça' para descobrirem quem é. Manuel continua a achar que é Sãozinha.

Carminho e Fausto estão alterados por causa do bolo. Jacinta entra em casa, apanha Fausto de mão dada com Carminho e fica a pensar que eles têm um caso.

Tomás fala com a mãe sobre a nódoa negra de Leonor. Aida acha que o filho não deve ir ter com Domingos.

Carlota fica chateada com Fernando porque ele não vem jantar. Mariana conta à mãe que esteve com Guilherme e que ele quer voltar atrás com acordo. Carlota diz-lhe que já é tarde para isso.

Fátima entrega as ervas a Hortense e fala, mais uma vez, sobre que reunião era aquela com Carlota.

Jacinta conta a Salvador que viu a mãe com Fausto. A filha da Sãozinha fica perplexa ao saber que ela se droga.

Guida confronta Carminho por causa da mala. A mãe do Salvador está muito sonolenta por causa do bolo, mas tenta dizer que foram os chineses que a imitaram.

Nicolau fica a saber o que o irmão fez a Ivone. Fausto pede desculpa à mãe, diz que não foi por mal. Elvira diz-lhe que meteu a carreira da irmã em risco.

Carlota aguarda Fernando. Ele chega ao hotel e diz que não resolveu nada. Carlota lembra-o do julgamento. Ele diz que não pode ir e para além disso, não tem a certeza que esteve a dormir ao seu lado naquela noite.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO