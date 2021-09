*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima e Silvério justificam-se ao assistente social. Fátima diz que têm feito de tudo para dar um lar a Anabela. O assistente social fala do acidente com o trator e diz que receberam uma denúncia.

Leonor e Anabela estão tristes. Leonor mostra-lhe a nódoa negra que o pai lhe fez. Leonor pergunta a Anabela se tem estado com o Zezito, achou-o giro.

Jacinta ouve a conversa da irmã sobre a mãe já saber sobre o namoro dela e Nicolau, fica magoada por saber que não fez nada, só contra ela é que fez. Nicolau e Guida queriam falar com Fausto para os ajudar com a Noviça.

Fausto é apanho por Ivone a passar uma receita, diz que só aconteceu duas vezes para arranjar dinheiro para lhe poder pagar o carro. Ivone fica furiosa com os problemas que o irmão lhe pode arranjar. Ivone denuncia o irmão à mãe. Elvira não quer acreditar, mas ela mostra a receita em nome dele. Fausto não consegue dizer nada, está arrasado. Elvira diz-lhe que ele passou das marcas.

Fernando repreende a filha, tem de ter mais amor próprio. Mariana diz que a mãe está furiosa com o regresso de Manuel ao hotel. Mariana acha que os pais deviam fazer terapia de casal.

Fátima desabafa com Guilherme sobre a visita do assistente social. Guilherme diz-lhe que também suspeita de Carlota, mas disfarça. Anabela já sabe sobre a visita do assistente social. Fátima não vai deixar que ninguém a leve, mas diz-lhe que ela tem de ajudar. Anabela conta-lhe que Domingos bateu em Leonor.

Ivone desabafa com Vasco sobre o que Fausto lhe fez. Vasco sente uma dor de cabeça e tem o braço afetado. Ivone diz que amanhã já faz a TAC. Sebastião diz ao filho que amanhã o leva, mas ele diz que não precisa.

Jacinta provoca a mãe quanto ao namoro de Guida. Sãozinha não se opõe, nem ao de Tozé se for para a frente com Marta. Jacinta acha injusto que não trate todos da mesma maneira. Guida fica com pena dela.

Paula ouve Tomás a falar com a mãe sobre Domingos, está curioso em saber quem lhe bateu. Tozé deixa-os sair e conta a Hortense e a Paula que devolveram o dinheiro que tinha pago.

Fernando insiste com a irmã para lhe dizer onde está Vitória. Ela acaba por dizer e pede desculpa por ter provocado Carlota ao dizer que sabia sobre a traição. Manuel diz que vai voltar para o hotel.

Márcio diz a Zezito que se portou bem e este pede o resto do dinheiro. Márcio dá-lhe o dinheiro e avisa-o que ninguém pode saber de nada.

Carlota diz a Salvador que ou trocam de farinha ou deixam de fornecer o hotel.

Gustavo só sente que tem uma vida normal quando Lucinda lá vai. Tomás diz a Sebastião que Leonor convidou-o para ir falar à escola. Ele não vê mal, mas vai falar com Domingos e Rosalinda.

Vasco insiste com Ivone para saber o que se passou. Ivone não consegue parar de chorar, diz-lhe que ele tem um tumor na cabeça. Vasco está conformado que o cancro venceu e diz-lhe que prefere passar o tempo que lhe resta a ser feliz com ela do que a lutar contra a doença.

Rosalinda diz que vai continuar a receber a farinha da sobrinha. Fátima acha que foi tramada por Carlota. Fala-lhe da nódoa negra de Leonor e Rosalinda defende Domingos.

Mariana lê um excerto da notícia sobre o moinho de Fátima.

