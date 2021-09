*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida diz que Tozé foi jantar com Marta. Sãozinha diz que ele é esperto, não é como Jacinta e diz a Guida que meta os olhos nele. Guida fica com pena de Nicolau por estar a ouvir aquilo.

Manuel diz ao filho que se tudo correr bem, o terreno amanhã será vendido. Carminho já não aguenta o cheiro a lixívia das limpezas de Jacinta. Salvador manda Jacinta parar, diz-lhe que ela não tem de limpar.

Fernando tem uma carta das Finanças a pedir justificação das receitas de 2018. Lena ouve o marido de Carlota dizer que para Sebastião isso não custa nada justificar, comparado com o que já fez.

Guilherme surpreende a irmã a entrar em casa. Marta conta-lhe que dormiu com Tozé, decidiu seguir os seus conselhos. Guilherme mostra-se inseguro, tem medo de perder Fátima.

Hortense grita a Tozé que está um rato na farinha. Ele afirma que está morto.

Jacinta e Fausto confirmam que está um rato na farinha. Simão ouve e diz que já não quer o pão. Rosalinda diz que Fátima é sempre tão cuidadosa, pede a Salvador para a avisar para parar as entregas.

Tomás fica feliz por receber uma mensagem de Leonor. Gustavo diz a Tozé que pode dizer o que quiser em tribunal, o juiz já sabe tudo. Ele conta que Fátima apareceu na reunião.

Sebastião fala ao telemóvel com o Dr. Trindade. Lena interrompe a conversa, diz-lhe que viu o passaporte e também ouviu a conversa de Fernando a dizer que para ele era fácil fugir aos impostos.

No hotel, Nicolau chama Guida e conta-lhe que Marta passou a noite no hotel com Tozé e foi ela que pagou. Guida acha estranho.

Moisés oferece chocolates a Sãozinha e elogia-a. Ela percebe que está a acontecer tudo o que Guida disse. Afasta-se quando Aida entra, que não desconfia de nada.

Tomás diz a Leonor que não foi ele que mandou bater no pai. Leonor acredita nele.

Hortense diz que Carlota quer que arranjem outro fornecedor de farinha.

Fátima verifica todas as sacas. Beto já não quer fechar contrato com ela e no que depender dele, não irá fazer com mais ninguém. Fátima tenta explicar-se, mas sem sucesso.

Tomás conta as peripécias dele e Leonor ri-se, diz que podia ir à escola contar aquelas histórias quando for o dia das profissões dos pais. Tomás pergunta o que foi aquilo no braço. Leonor fica nervosa e inventa uma desculpa.

Moisés segue Sãozinha, quer conhecê-la melhor. Manuel acusa-a de ter batido nele e no filho. Sãozinha diz que só bateu no filho e que não é a Noviça. Moisés defende-a.

Guida troca mensagens e Nicolau fica triste, acha que é com outro. Guida confessa-lhe que é com o pai, mas ninguém pode saber. Elvira aparece no hotel e diz ao filho que pode voltar para casa, Silvério não dorme mais lá.

