Guilherme vai para contar ao irmão o acordo que fez com Carlota quando Lena e Ivone entram na sala. Vasco já se sente melhor e pede que não falem em cancro até ao próximo tratamento.

Tozé diz a Nicolau que os chantageados querem reunir pela forma como o assunto foi resolvido. Nicolau diz que vai avisar Carlota.

Salvador percebe que Sãozinha vem com intenções de discutir. Sãozinha atira-lhe à cara de ter separado Jacinta dela. Salvador diz que ela é que é egoísta e não respeita ninguém, manda-a sair da padaria.

Jacinta vai a casa buscar uma camisola, mas Hortense percebe que ela já está com saudades. Jacinta diz que alguém dormiu na sua cama. Nicolau acaba por dizer que foi ele, mas sem Guida.

Fátima conversa com a amiga, detesta os ciúmes de Guilherme. Guida acha que ele faz isso porque gosta dela. Fátima conta que hoje teve vontade de abraçar Tomás, mas não o fez.

Salvador é atacado por Sãozinha, que veste uma capa escura, tem carvão nas mãos e dá-lhe uma paulada. Ela tenta desenhar uns lábios pretos, mas sai um borrão. Um rapaz da aldeia vê tudo. Jacinta vem em seu auxílio.

Fátima faz uma surpresa a Guilherme e conta-lhe que a Moagem da Fraga é oficialmente uma farinha certificada. Fátima está tão entusiasmada que quer marcar a data do casamento.

Leonor assusta-se com a mãe e guarda o telemóvel. Rosalinda percebe e pede para ver. Leonor confessa que ia mandar uma mensagem a Tomás. Rosalinda tira-lhe o telemóvel.

Salvador acha que foi Sãozinha a atacá-lo. Jacinta e Guida acham que a mãe não faria isso.

Sãozinha confessa a Elvira, que foi ela que bateu em Salvador, mas não é ela a 'Noviça'. Elvira diz que é uma vergonha andar a bater em homens e a beijá-los.

Rosalinda entrega o telemóvel de Leonor a Domingos e diz que a travou a tempo de mandar uma mensagem a Tomás.

Beto chega para ver as instalações do moinho e para falarem sobre o contrato.

Mariana pede a Tomás que não olhe para ela com pena. Ele diz que não é pena, é admiração pela sua coragem.

Nicolau, muito dramático, diz a Guida que a mãe o beijou, é a 'Noviça'. Guida não quer acreditar. Nicolau diz que ela confessou e a mãe ligou-lhe a contar. Paula confirma, diz que também ouviu.

Francisco convida Carminho para jantar. Ela esmorece pois não sabe se Manuel vai querer ir. Francisco diz que até prefere ir só com ela. Carminho finge não perceber e diz a Manuel que têm um convite para jantar.

Tozé mostra as fotografias que tirou a Marta. Ela pede-lhe que as envie, ficavam bonitas no seu portefólio. Tozé diz a Hortense que conseguiu marcar a reunião.

Leonor quer o seu telemóvel de volta. Domingos dá-lho se prometer que ela não volta a falar com Tomás. Leonor não percebe porque não a deixam falar com o pai biológico. Domingos perde a cabeça, agarra-a com força e arrasta-a para o quarto dela.

Beto entrega uma cópia do contrato a Fátima. Ela diz que gostava de mostrar ao advogado.

Guilherme diz a Ivone que vai ser interrogada pelo advogado do ministério público e por ele, caso seja necessário. Fausto fica a saber que Fátima casa daqui a três meses.

Em mais uma tentativa de Carminho animar o marido, Nicolau discursa para Manuel. Ele agradece as suas palavras, mas não vai voltar a trabalhar no hotel.

