Carminho diz a Jacinta que não precisa de agradecer, gosta muito dela e Salvador está feliz.

Guida quer saber por que Sãozinha expulsou Jacinta de casa. Ela diz que a filha saiu porque quis. Falam da tareia que Domingos levou. Nicolau não para de olhar para Tozé, que se sente indiretamente culpado.

Fátima conta o que se passou no hotel. Guilherme diz-lhe que tem de afastar-se de Carlota antes que aconteça algo de grave.

Rosalinda e Leonor ficam tensas ao ver Tomás na padaria. Ele mete-se com Leonor e ela fala sem o encarar.

Silvério fica impressionado com o estado em que Domingos está. O marido da Rosalinda tem a certeza que foi Tomás que mandou fazer aquilo. Silvério está do lado dele e os dois fazem as pazes.

Sãozinha entrega a broa que fez a Moisés. Ele repara que parece um coração e ela diz que foi sem querer. Paula comenta com Elvira que Sãozinha anda a seduzir Moisés.

Carlota está nervosa porque foi convocada para testemunhar no processo de Artur. A empresária diz a Fernando que tem de confirmar que passou a noite com ele.

Tozé liga a Carlota e diz que recebeu um novo envelope a pedir o resto do dinheiro.

Carminho está cheia de pena de Mariana, sugere fazer um spa com ela. Mariana está sem paciência e diz que não pode. Carminho pede a Fernando que readmita Manuel no hotel.

Gustavo mostra-se simpático com a jornalista Lucinda, que confessa que não estava à espera que ele a chamasse. Gustavo começa a falar sobre a sua situação.

Marta aproxima-se para chamar Tozé, mas ouve vozes e aproxima-se sem fazer barulho. Hortense acha que Tozé teve alguma coisa a ver com o que fizeram a Domingos e ele diz que acha que foi Carlota. Marta ouve, sente-se culpada e sai dali.

Mariana quer tirar Fátima da aldeia e da vida deles. Carlota diz que tem feito tudo para a manter longe, mas ela não se assusta com nada. Mariana diz que Guilherme tem ciúmes de Tomás, tem a certeza que se pudesse a levava para longe.

Nicolau pergunta como o tio está, quer que saiba que não foi ele que encomendou a tareia. Domingos continua a achar que foi Tomás e que Nicolau está do lado dele.

Guilherme está cada vez mais inseguro quanto a Tomás. Marta comenta que deviam era sair dali e afastarem-se. Falam de Domingos. Marta emociona-se, pois sente-se culpada.

