Manuel recusa-se a comer. Salvador só espera que esta história à volta do vereador não lhes traga problemas com a polícia. Carminho atende uma chamada de um ex-namorado e Manuel mostra desagrado. Manuel não quer receber Francisco, mas Carminho diz que já combinaram.

Guida está entusiasmada por Nicolau dormir ali em casa. Ele conta-lhe que Malu o beijou. Sãozinha obriga Nicolau a deitar-se, espera que ele não seja sonâmbulo.

Tomás vem ver Mariana, mas Fernando diz que ela não está bem, viu a cara ao espelho e ficou muito abalada. Tomás fala-lhe sobre a proposta de Mariana para fazer parceria da sua empresa com o hotel. Fernando concorda e diz para avançar.

Fátima não gosta de ver a tia com o casaco da mãe. Elvira tira-o, não quer que se zanguem por causa disso. Fátima pensa melhor e acaba por pedir desculpa ao pai.

De manhã, Sãozinha grita ao ver o sofá vazio. Nicolau vem com a escova dentes a explicar-se. Sãozinha diz à filha que a cama rangeu muito, ao que Guida justifica que sonhou que se afogava.

Mariana lamenta-se por estar deformada, nunca mais vai ser a mesma. Carlota tenta tranquilizá-la. Mariana acaba por contar à mãe que foi ela que empurrou Fátima e depois arrependeu-se e foi ajudá-la.

Guilherme diz que pode ficar com Fátima. Fátima não quer ajuda, pede a Guida para ver como Mariana está. Ela conta que lhe disseram que estava desfigurada, não acredita que tenha sido um acidente.

Paula finge que escorrega e atira-se para o chão. Elvira e Sãozinha não acreditam nela. Paula sai e diz que vai ao posto médico. Sãozinha fala de ter dado guarida a Nicolau.

Domingos queixa-se de Tomás a Guilherme, diz que levou Leonor sem ela fazer os trabalhos de casa. Guilherme tenta desvalorizar. Tomás entra e os dois atacam-se. Domingos agarra-o e é Salvador quem os separa. Fátima pede a Tomás que vá embora para Domingos se calar.

Já na reunião, Hortense continua a ser a mais resistente e diz que não quer que voltem a envolvê-la. Carlota diz que os chamou porque suspeita que é Domingos que está a chantageá-los. Nicolau não acredita, mas ela acha que existem muitas coincidências.

Gustavo fala com Tozé, que lhe conta sobre as suspeitas de ser Domingos a fazer a chantagem. Gustavo diz que concorda com o que estão a pensar fazer, pede-lhe que passe lá depois para contar-lhe o que decidiram.

Vemos Marta a verificar que o envelope só tem metade do dinheiro e traz um bilhete deixado por Tozé. Marta fica irritada, fecha o apartado e sai.

Hortense, Nicolau e Paula são contra tomar medidas relativamente às suspeitas de Domingos. Tozé falou com Gustavo e diz que ele é a favor. Carlota mente, diz que se não querem tomar medidas, deixa de haver consenso e começa a ser cada um por si.

