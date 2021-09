*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mariana propõe a Tomás uma parceria com o hotel. Ele não sabe responder por causa de Carlota. Mariana fica a saber que Márcio atacou Fátima por isso ele foi ao hotel falar com Carlota. Guilherme diz a Mariana que tentaram pegar fogo ao moinho de Fátima.

Salvador diz que falou com Jacinta, mas acha que ela não volta a um jantar daqueles. A inspetora Cristina quer saber a ligação de Manuel ao Vereador, ele diz que lhe pagou umas taxas para desembargar o terreno e Carminho defende o marido.

Fátima diz ao pai que conseguiu marcar uma reunião com a padaria Artesanal de Seia para lhes vender farinha. Silvério sente-se muito orgulhoso dela.

Mariana confronta a mãe sobre ter mandado um homem ameaçar Fátima e ter pagado para incendiar o moinho. Carlota tenta disfarçar, mas perde a cabeça e acaba por dizer que Fátima é neta e herdeira do seu avô.

Hortense pede ervas a Fátima para ajudar Vasco que se sente muito combalido. Fátima diz que lhe leva assim que puder, tem uma reunião com possível cliente e pede a Hortense que reze por ela.

Carlota liga a pedir um chá calmante. Mariana não acredita na mãe. Carlota explica que o avô teve um caso com a avó de Fátima e nasceu Maria do Amparo. Mariana é prima de Fátima.

Guilherme está muito abalado por causa do irmão Guilherme pede desculpas ao irmão por achar que ele lhe queria roubar Fátima. Vasco pede que o trate da mesma maneira como quando não estava doente. Ivone diz ao irmão que adianta o dinheiro do arranjo do carro e depois paga-lhe quando puder.

Manuel diz que não teve coragem de admitir que foi enganado outra vez. Salvador diz que a história das taxas não vai resultar e é melhor arranjarem um advogado. Manuel está arrasado com o que Carminho disse à Inspetora.

Nicolau pergunta a Guida se vão namorar escondidos, ela diz que não. Lena chega e percebe que os dois estão nervosos. Eles mostram-se solidários com Vasco.

Mariana chora a ver as fotos do avô, está muito nervosa e com raiva, disfarça quando Lena chega. Mariana pergunta pelo pai e ela diz que está reunido com um fornecedor. Mariana relembra o momento em que teve um conflito com Fátima. Na altura, Augusto interveio e avisou Fátima para se manter longe de Mariana e da família.

Aida está desconfiada da boa vontade de Mariana. Tomás acredita que ela esteja diferente e não seja como Carlota. Paula vai para cair, mas Elvira segura-a e magoa-se ela.

Lucinda apresenta-se a Gustavo como jornalista, ele diz que pode ir embora pois não vai falar com ela. Lucinda diz que quer ajudá-lo, quer contar a história dele. Gustavo diz que vai pensar.

Marta tenta fotografar, mas está desconfortável e desconcentrada. Tozé dá-lhe dicas, mas ela é orgulhosa e tenta não ligar. Tozé convida-a para beber um copo, mas ela não quer.

Jacinta está desanimada, porque vai sempre envergonhá-los. Salvador diz que gosta dela assim, nunca mais a leva a casa dos pais, a menos que ela peça. Fausto quer organizar uma 'happy hour' de pão. Salvador diz que deram a ideia de fazer uma parceria com a ajuda a necessitados.

Fátima está entusiasmada com a reunião que teve e mostra a Guilherme a página da padaria. Pede-lhe ajuda para certificar a Moagem da Fraga.

