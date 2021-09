*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo está muito agitado e nervoso, tenta distrair-se. Sabe que está a entrar em pânico por estar fechado, mas não pode fazer nada para solucionar.

Sãozinha entrega ao patrão a broa que fez. Paula diz que vai dormir numa pensão, graças à caridade de Tomás, que pagou a dormida. Ficam a saber que Paula passou a noite em casa de Aida. Sãozinha encontra finalmente os capotes que tinha feito.

Jacinta está muito nervosa com o jantar, Guida desdramatiza, diz que é só um jantar, mas Jacinta tem medo de passar vergonhas. Fausto diz que Vitória ligou-lhe e Salvador estranha.

Vasco tem enjoos e Hortense prepara-lhe um chá. Tozé conta que foi meter metade do dinheiro no apartado. Hortense diz que não quer saber desse assunto.

Gustavo arruma os pesos, volta a olhar a pulseira eletrónica e tenta arrancá-la. Tem um ataque de pânico e foge a correr de casa.

Sebastião conta como correu a sessão de Leonor, Tomás fica emocionado ao saber que ela gostava de estar mais vezes com ele.

Vasco diz a Sebastião que Ivone já o convenceu a fazer os tratamentos.

Fátima conta que Márcio a atacou e a sorte foi Tomás aparecer. Guilherme diz que o juiz o chamou e perguntou pelas acusações que ela fez.

Gustavo regressa a casa, está desesperado e chora. Os guardas param junto dele e percebem o seu estado. Tentam acalmá-lo, Gustavo, arrependido, diz que não queria fugir. Eles acreditam, mandam-no para casa e pedem que não volte a acontecer.

Guida, nervosa, pergunta a Malu se abusou deles, ela perplexa diz que era incapaz. Insiste com Guida para sairem, e conta mais sobre sua profissão.

Já no jantar, Carlota queixa-se de forte enxaqueca. Manuel agradece o jantar, diz que só falta Vitória, o que deixa Fernando constrangido. Jacinta deixa cair camarão ao chão e Salvador tranquiliza-a.

Elvira não sabe se não era melhor deixar Paula ficar lá em casa do que ela andar a fazer-se de coitada por todo o lado. Fátima fica tensa ao perceber que vão doar as roupas da mãe dela. Silvério lembra-a com carinho.

Gustavo tenta explicar em casa o que se passou, diz que o Guarda acha que foi um ataque de pânico. Aida acha melhor ele consultar um psicólogo. Tomás tenta perceber que segredos ele esconde mais com Carlota, mas ele foge da conversa.

Jacinta está hipnotizada com o quadro de Augusto e Fernando repara. Jacinta fala demais sobre o feitio de Augusto e Carminho dá-lhe razão. Salvador fica apreensivo com a conversa dela.

Guida avisa Nicolau que Malu lhe disse que não tinha abusado deles e que eles adormeceram. Nicolau não aguenta e diz que tem ciúmes e que a quer só para ele, pede-a em namoro e Guida, feliz, aceita.

Domingos quer saber como correu a conversa com o Juiz, Leonor fica muito nervosa quando o pai diz que o Juiz estava zangado com eles. Rosalinda descansa-a e chama Domingos à razão, não pode pressionar a filha desta maneira.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO