*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marta não consegue parar de pensar no irmão. Lena diz que vão superar tudo juntos e conta-lhe que fez as pazes com a mãe.

Guida diz a Nicolau que encontrou uma mala cheia de "Nicoletos". Afinal Malu não gosta de mulheres.

Guilherme partilhou o estado de saúde do irmão com Fátima, que se mostra esperançosa.

Tomás avisa Carlota que se ela volta a tocar em Fátima, ele acaba com ela. Mariana entra e Tomás sai. Carlota inventa uma desculpa à filha para justificar Tomás ter estado ali.

Fernando está enervado por Vitória ter fugido por causa de Carlota, está decidido a pedir o divórcio. Sebastião conta ao amigo que o cancro de Vasco voltou. Fernando mostra-se disponível para ajudá-lo com os melhores especialistas.

Jacinta avisa a mãe que não quer que maltrate Salvador nem a família dele. Sãozinha finge que se sente mal quando Jacinta diz que não a vai convidar para o seu casamento.

Manuel e Carminho estão em pânico porque o vereador tem o telemóvel desligado. Salvador entra em casa e estranha o tom da mãe. Manuel mente ao filho, diz que a reunião correu bem.

Aida chega a casa acompanhada de Paula, diz que ela vai ficar ali hoje. Gustavo não gosta da ideia.

Fátima sabe que Tomás foi falar com Carlota. Ele diz que a ameaçou e avisou que se voltar a tocar-lhe, acaba com ela e com Márcio. Tomás pede a Fátima que diga a Leonor que está à vontade para dizer o que quiser ao juiz.

Guilherme avisa os pais de Leonor que não podem continuar a manipulá-la.

Sãozinha e Hortense falam da doença de Vasco. Jacinta informa a mãe que não vai dormir em casa.

Silvério está de saída. Elvira não se despede dele porque sente pressão da parte dos filhos. Ivone conta que Vasco está doente.

Paula escolhe a roupa que vai vestir. Moisés observa-a com um ar interessado. Tomás repara e lança um olhar reprovador ao pai e, de seguida, oferece dinheiro a Paula para pagar um local para dormir.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO