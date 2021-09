*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marta fica muito nervosa depois de saber que o cancro de Vasco voltou. Ele desdramatiza, não os quer tristes. Sebastião mascara a dor que sente.

Malu gostava de ir à serra e pensou que Guida pudesse ir com ela. Guida não pode, mas diz-lhe para ir ao centro de atividades que lá arranjam um guia para a acompanhar. Malu dá-lhe uma palmada no rabo e Guida apressa-se a fugir dali.

Manuel continua preocupado porque o vereador não lhe atende e não combinaram o sítio para a reunião. Guida aparece e conta a Nicolau que Malu apalpou-a.

Carlota e Fernando discutem por causa de Vitória. Carlota nega que a trancou na box e cita-lhe uma mensagem dele que leu no telemóvel de Vitória. Carlota pergunta se ele quer pedir o divórcio. Fernando engole o orgulho e sai.

Mariana procura por Vitória. Salvador diz que ela foi ter com os pais, mas se quiser saber mais para perguntar ao pai.

Vasco manda Guilherme encontrar-se com Fátima. Ele diz que tem tempo, quer perceber melhor o que o irmão tem. Vasco está conformado. Ivone e Guilherme não querem que ele desista.

Paula tenta perceber se Sãozinha é a chantagista. Salvador sabe que Sãozinha deixou de fazer pão, mas acha que devia voltar a fazer.

Carminho insiste com Fausto para ajudá-la a fazer um bolo de erva, precisa de inspiração para as malas. Fausto não se quer meter mais nisso. Carminho pede a Jacinta para lhe ensinar a fazer bolos.

Tozé diz a Gustavo que a reunião não serviu para nada. Gustavo pergunta se falaram muito mal dele, ao que Tozé não desmente e aconselha-o a contar a verdade.

Fátima ouve um barulho enquanto conduz, para o carro e percebe que tem um pneu furado. Márcio para a sua carrinha ao lado dela e pergunta se pode ajudar. Fátima fica assustada. Márcio aperta-lhe o pescoço e arrasta-a para a carrinha. Tomás aparece e salva Fátima.

Mariana quer saber junto de Fernando se ele sabe qual a razão que levou Vitória a fazer uma viagem repentina, mas Fernando diz que não.

O bolo de Carminho não ficou bom, mas Jacinta diz que com a prática ela vai conseguir. Salvador conta-lhes que se cruzou com a mãe de Jacinta e acha que ela nunca vai gostar dele. Carminho pensa em fazer um jantar para juntar as famílias, mas Jacinta não acha boa ideia.

Guida descobre uma mala e diz para si mesma que Malu não gosta de mulheres. Malu entra e Guida disfarça, finge que acabou de fazer a cama. Malu dá-lhe um presente.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO