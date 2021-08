*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lena irrita-se com a postura da mãe e sai. Sebastião não aguenta e conta à mãe dela toda a verdade. Lena perdeu um filho quando vinha a caminho do funeral do pai.

Fausto e Jacinta falam de algumas histórias de criança. Salvador não acha graça a tanta proximidade.

Aida tem vontade de comprar a parte de Carlota. Moisés diz para ela ter calma.

Fernando quer enviar uma sms para Vitória, mas, por lapso, envia-a para Carlota. Fernando diz-lhe que era para ela, mas Carlota sabe que era para Vitória, furiosa, ameaça cortar-lhe a língua com uma faca se ele não diz a verdade.

Cristina veio interrogar Gustavo, ele diz-lhe que já disse o que tinha a dizer em tribunal e que não pode falar com ela sem a presença do advogado.

Tomás pede desculpa a Fátima, achou que Gustavo ia contar a verdade. Fátima grita-lhe para que saia.

Vitória acaba de lavar uma box no canil, vê a chamada de Fernando e tenta ligar-lhe, mas ele também não atende. Carlota vem tirar satisfações com Vitória e tranca-a na box, obriga-a a dar-lhe o código do telemóvel e vê as mensagens trocadas com Fernando.

Malu chama Guida, pede que lhe leve toalhas e elogia a sua pele. Nicolau diz a Guida que parece que Malu está interessada nela.

Lena está irritada com Sebastião, diz que ele não tinha o direito de contar sobre a perda da gravidez à mãe dela.

Manuel mente ao dizer que mandaram vir o esquentador. Salvador quer saber como o pagaram e descobre que a fatura vem em nome de Vitória.

Vitória tenta acalmar-se, consegue puxar o telemóvel com a vassoura e liga a Fernando a pedir ajuda. Fernando percebe que ela está a chorar. Vitória diz-lhe que Carlota é louca e que precisa de ajuda no canil. Fernando arranca a toda a velocidade.

Carlota fica tensa ao ver Aida. A mãe do Tomás confronta-a sobre o que fez aos seus filhos. Carlota defende-se e diz que só quis ajudar Gustavo.

Fátima aguarda Guilherme quando Sebastião entra com Marta. Sebastião e Fátima discutem. Marta dá razão a Fátima, diz que Gustavo e Carlota não prestam.

Jacinta faz massa de pão para ajudar a mãe. Sãozinha pergunta se foi despedida e ela diz que só está a ajudar. Tozé avisa que vai sair com os amigos.

