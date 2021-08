*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Paula queixa-se de Elvira não ter ido trabalhar. Sãozinha diz que também tem de sair, vai pedir a Moisés que a deixa ir. Paula fica furiosa ao ver-se sozinha.

Marta surpreende Guida, que escuta à porta de um dos quartos do hotel. Marta mente-lhe, diz que viu uma mulher vistosa a entrar num quarto com Nicolau e iam aos beijos.

Guida entra de rompante no quarto quando vem Malu do WC, vestida e Nicolau atrás com a mala de ferramentas. Guida desculpa-se e diz que ele tem namorada.

Fausto passa a receita ao dealer e diz que não pode voltar a fazer isso. O homem paga-lhe e sai. Tozé chama-o à atenção.

Fátima apressa Guilherme pois não quer chegar atrasada ao tribunal. Guilherme diz para ela ter calma que é uma simples audiência.

Sebastião fica estupefacto com o que Carlota acabou de contar. Ela achou que Gustavo tinha falado com ele. Carlota nega que matou Artur, mas Sebastião fica com dúvidas.

Gustavo diz aos pais que podem ir ao café porque a audiência deve demorar. Tomás aconselha-o a dizer a verdade. Mariana também lhe dá força para denunciar a mãe.

Jacinta reclama com Simão e Salvador chama-lhe à atenção e diz que os clientes têm sempre razão. Simão fala de Gustavo e Salvador defende-o.

Carminho desespera, aguenta tudo menos tomar banho de água fria. Vitória diz para não se preocuparem com o dinheiro.

Na audiência, Gustavo continua a dizer que discutiu com Artur, que foi atrás dele e foi na rua, ao pé do restaurante, que o viu pela última vez.

Carlota fica nervosa ao ver Valter, diz que teve conhecimento da tentativa de fogo no moinho e que Fátima esteve no hotel a fazer acusações. Lena assiste, constrangida.

Guilherme sai da sala e diz a Fátima que Gustavo não falou de Carlota, nem admitiu ter estado na serra. O juiz vem atraído pelos gritos da conversa sobre o envolvimento de Carlota e Fátima acaba por contar tudo ao juiz. Guilherme diz a Fátima que não pode perder a cabeça daquela maneira, vai deitar tudo a perder.

Nicolau fica atrapalhado com toda a atenção que Malu lhe dá. Ela tenta saber mais sobre Guida.

Guida leva Carminho a tomar banho em casa dela.

Carlota fica tensa porque não sabe o que se passou em tribunal. Mariana joga com a sua ansiedade, diz que Gustavo não abriu a boca, já Fátima acusou-a de ser cúmplice dele.

Aida quer saber a verdade. Tomás conta o que se passou no dia da morte de Artur. Gustavo não o matou, só fez o que Carlota mandou. Tomás conta aos pais sobre o vídeo e a chantagem que ela fez para ele ficar noivo de Mariana.

Carlota queixa-se de uma forte enxaqueca. Pergunta a Fernando como foi o dia dele. Fernando mente-lhe. Carlota inspeciona a roupa dele, mas não encontra nada.

