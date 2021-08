*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlota fica nervosa ao ver Fátima. A filha do Silvério acusa-a de ter mandado incendiar o moinho e ainda de ter pago ao médico legista. Carlota diz que ela está maluca e Fátima, num ato irrefletido, empurra-a para a piscina. Carlota fica furiosa e com medo de sair da piscina.

Guilherme e Sebastião conversam sobre o caso de Gustavo. Guilherme tenta saber mais, mas o pai não lhe diz nada.

Tozé conta sobre a carta que Gustavo recebeu com a fotografia do acidente. Lena veio ver como está a mãe, quer acompanhá-la na operação, mas Hortense diz que Sãozinha vai com ela. Sãozinha condena-a por tratar assim a filha.

Salvador queixa-se dos pais, conta sobre o dinheiro que deram ao vereador. Jacinta fá-lo ver que os pais já o surpreenderam pela positiva, diz para confiar neles.

Carlota está irritada com Márcio por ele não ter acabado o trabalho que ela pediu. Fernando fala do que se passou com Fátima, manda-a ter calma e pergunta se não teve mesmo nada a ver com o tipo que tentou incendiar o moinho. Carlota continua a negar o seu envolvimento.

Ivone dá indicações a Guida como Hortense tem de tomar a medicação. Fausto apanha o cartão de cidadão da irmã sem que ela perceba.

Elvira fala timidamente, veio desejar sorte para a audiência. Fátima agradece, mas está desconfortável com a sua presença. Fátima conta a Guilherme que foi ter com Carlota e empurrou-a para a piscina.

Tomás fala com os pais sobre a conversa estranha de Leonor quando perguntou se ele ia para os Alpes. Tomás diz ao irmão que ele tem de dizer a verdade, o juiz tem de saber tudo o que se passou através dele.

Carlota queixa-se com dores de cabeça, mas Mariana mostra-se indiferente. Carlota diz que se pudesse voltar atrás, não tinha feito o que fez. Mariana provoca-a, se fosse a Gustavo falava no nome dela, não se enterrava sozinho.

Sebastião olha para o processo de Gustavo. Vasco e Ivone estão de saída e ela não encontra o seu Cartão de Cidadão. Marta está feliz porque ficou nos 50 finalistas para o programa de Nova Iorque.

Nicolau mostra a Malu os panfletos das atividades. Guida fica com ciúmes. Manuel despede-se deles, está convencido que vai dedicar-se ao empreendimento que estava parado.

Fausto imprime a última receita que a irmã passou, quase é apanhado pela mãe. Elvira vem buscar um comprimido para a dor de cabeça e ele aproveita para dizer que vinha fazer o mesmo, mas não encontrou.

Carlota diz a Gustavo que não pode falar no nome dela. O irmão do Tomás diz que todos já sabem e vai fazer de tudo para não ser preso.

Vitória conta a Fernando sobre o encontro que teve com Mariana, pelo menos deixou-a explicar-se. Fernando fica com esperanças que a filha os perdoe.

Fátima diz à tia que é estranho a relação do pai com Elvira, mas eles são maiores e sabem o que fazem. Tomás diz a Fátima que o irmão já contou a Sebastião, mas ela não lhe quer dar confianças por causa da tia.

