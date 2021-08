*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ivone diz que não se sabe do paradeiro do médico legista. Fátima fica frustrada e comenta que desconfia que Carlota tenha contratado Márcio para ir ao moinho.

Sãozinha quer saber se o filho namora com Marta. Ele diz que não tem nada com ela. Elvira desanca-a por ter ido espalhar que anda com Silvério.

Paula inventa que veio buscar umas coisas, diz ao irmão que está do lado dele e apoia a relação com Elvira. Paula pede a Anabela para ficar ali às escondidas.

Na loja do mel, Fátima comporta-se como uma cliente e pergunta por Márcio. O empregado diz que ele foi de férias. Márcio avisa o empregado para se ela voltar, dizer que está no estrangeiro.

No moinho, Valter recolhe as provas. Fátima tem a certeza que foi Márcio, conta que foi à loja e o colega disse que ele tinha ido de férias.

Nicolau e Tozé falam da reunião que Carlota quer fazer com todos os que tiveram no acidente do velho Augusto. Eles contam a Hortense sobre a chantagem, mas mesmo assim ela mostra-se firme e diz que não vai.

Gustavo vai à porta e só vê um envelope azul, fica nervoso ao ver que é uma fotografia do acidente de Augusto. Gustavo mente ao irmão, diz que já contou a Sebastião sobre o envolvimento de Carlota.

Gustavo não sabe como vai meter o dinheiro no apartado se for preso. Tozé pede a carta para levar à reunião. Gustavo diz que não se fie muito em Carlota, se tiver um plano é para ela se safar.

Manuel diz a Fernando que tem de encontrar outra pessoa para o lugar dele e agradece-lhe por tudo o que fez por ele e por Carminho.

Carminho fica preocupada por Manuel ter-se despedido, mas ele está confiante. Salvador fica em choque ao saber que os pais subornaram o vereador.

Jacinta vem a reclamar dos clientes, repara que Fausto olha para Vitória e incentiva-o a ir ter com ela. Fausto convida Vitória para um copo de vinho à noite, mas ela declina. Salvador diz a Jacinta para irem ao cinema, Fausto pergunta se o convite também é para ele e Jacinta diz que sim, sem que Salvador tenha tempo de responder.

Leonor pergunta a Tomás se está a pensar ir para os Alpes. Ele diz que não, quer ficar perto dela. Tomás diz-lhe que não foi ele que pediu para falar com o juiz, mas para dizer o que quiser que não vai ficar chateado.

Guida pergunta à mãe se agora confia no irmão para negociar o pão. Hortense intervém para anular as suspeitas e diz que deve ter ido ter com Marta. Jacinta quer falar com a mãe, mas ela não quer.

Fátima pede a Nicolau para chamar Carlota. Ele diz que a patroa está no spa e vai demorar. Nicolau sai, Fátima vai ter com Lena e pede para usar o spa, diz que só conseguiu vir agora, não tem muitas horas livres mas gostava de relaxar.

Mariana conta a Tomás da traição de Vitória e do pai. Tomás sente-se compadecido com o seu sofrimento. Ela diz que está do lado dele e de Gustavo e se a mãe errou, tem de pagar por isso. Mariana agradece-lhe por ter jantado com ela.

