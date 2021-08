*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando está preocupado com a filha. Carlota fica apreensiva quando pensa que ela contou alguma coisa ao marido.

Carlota manda Paula reunir todos os que estiveram no acidente e diz que perdoa-lhe a dívida do hotel.

Nicolau está muito nervoso e não para de falar. Ivone manda-o calar. Fausto diz que é estranho, mas as pessoas não escolhem quem amam. Nicolau não consegue olhar para a mãe e sai.

Nicolau pede para falar com Guida. Sãozinha repara que ele não está bem e diz que não são horas de fazer visitas. Sãozinha ouve Nicolau contar a Guida que Elvira e Silvério estão juntos.

Leonor quer saber quando vai falar com o juiz, já sabe o que vai dizer. Domingos fala mal de Tomás. Rosalinda e Domingos estão conscientes da chantagem emocional que estão a fazer com a menina.

Fátima conta à inspetora Cristina sobre o vídeo. Esta diz que sem provas, não pode fazer nada e a palavra de Gustavo vale pouco perante a palavra de Carlota.

Sebastião diz a Gustavo que tem uma audiência amanhã. Gustavo pede ao irmão e à mãe para saírem para falar a sós com Sebastião. Tomás diz-lhe que não se esqueça do que falaram.

A pedido de Carlota, Márcio força a entrada no moinho e começa a regar tudo com gasolina, mas é surpreendido por Guilherme, que se atira a ele. Márcio empurra-o e Guilherme fica zonzo, dando oportunidade de Márcio fugir.

Sãozinha, furiosa, conta a Rosalinda sobre o romance de Elvira com Silvério. Rosalinda não acredita nela e manda-a não inventar essas coisas por aí.

Silvério está nervoso, diz a Nicolau que veio falar com a mãe. Silvério não quer desistir dela. Elvira gosta das suas palavras.

Tozé prepara-se para o trabalho quando Paula entra. Paula avisa-o que Carlota quer uma reunião com todos os que estiveram no acidente.

Fátima vê a lesão de Guilherme e pergunta o que se passou. Ele conta-lhe que apanhou um homem a regar o moinho e quando o viu com o isqueiro, atirou-se a ele. Fátima tem a certeza que foi Carlota.

Mariana não consegue perdoar a mãe, continua zangada com ela. Carlota diz que a questão do vídeo foi a pensar na felicidade dela e fica preocupada com a acusação da filha, quando esta diz que não tem certezas se a mãe tem culpa na morte de Artur.

Nicolau lamenta-se a Guida sobre a relação da mãe com o tio. Guida diz que ele precisa de uma distração e provoca-o. Ele deixa-se levar e os dois acabam a fazer amor na suíte do hotel.

Moisés, atrapalhado, pergunta a Sãozinha se é verdade o que se diz sobre a relação de Elvira e Silvério. Ela confirma. Moisés chama Elvira e acusa-a de não ter ficado com ele e ficar com o cunhado, disfarça a conversa quando Paula se aproxima. Paula diz que fica feliz, não via melhor mulher para o irmão.

Ivone dá algumas recomendações a Guilherme caso tenha enjoos ou dores de cabeça. Fátima diz que fica com ele.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO