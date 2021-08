*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida estranha ver o irmão e o Nicolau saírem do escritório de Carlota. Tozé diz que veio renegociar o pão e Nicolau lá consegue inventar que foi pedir um aumento para poder passar mais noites no hotel com ela.

Tozé fica surpreendido ao ver Marta. Ela não acredita que ele se preocupe com ela. Tozé diz-lhe que gosta dela, mas era cedo para pensarem numa coisa séria. Marta chora.

Fausto e Jacinta recordam os tempos em criança. Salvador entra no momento que falam do beijo que deram no passado e fica com ciúmes por nenhum deles lhe ter contado.

Tomás conta a Domingos que não pediu ao juiz para falar com Leonor, a sua intenção foi que cumprissem com o acordo do tribunal. Domingos diz que a vontade dele era desfazê-lo. Rosalinda chega a tempo e manda Tomás sair para os ânimos não se exaltarem mais.

Gustavo sente-se angustiado quando Fátima lhe atira à cara como é olhar para a carrinha onde enfiaram o irmão. Ele diz que não o matou e conta-lhe que Tomás sempre quis contar-lhe a verdade.

Silvério quer tornar pública a relação com Elvira, mas esta tem medo que não aceitem. Ele diz que já falou com Fátima e ela apoia-o a ter uma relação. Elvira aceita contar, mas não está convencida.

Carlota oferece dinheiro a Márcio para ele assustar Fátima, quere-a longe da serra.

Fátima está muito enervada com a conversa com Gustavo. Ivone diz que tem de estar preparada porque pode nunca vir a descobrir o que aconteceu. Fátima conta que soube que foi ideia da Carlota de meter Artur na carrinha e simular que tinha sido acidental.

Guida está insegura, acha que a culpa é dela por Nicolau não ter conseguido ter uma ereção. Nicolau está muito nervoso por causa do envelope, despacha-se porque diz que tem um jantar.

Hortense reclama por ter de comer canja. Lena vinha convidá-la para ir para a sua casa, mas Hortense diz que dispensa favores. Sãozinha queixa-se que ela está impossível.

Elvira apressa a família, não quer chegar atrasada ao jantar. Ivone repara que a mãe está muito nervosa. Todos insistem em saber o que se vai passar no jantar e Elvira adianta-se, conta que está a namorar com Silvério.

Silvério recebe uma sms de Elvira dizendo que já não vão, vê-se obrigada a explicar a Fátima a razão pela qual já não vai haver jantar lá em casa e conta que está a namorar com Elvira. Fátima fica chocada.

Gustavo acabou de contar a conversa que teve com Fátima. Tomás dá um prazo ao irmão para contar a Sebastião sobre o envolvimento de Carlota, se não o fizer, ele mesmo conta.

Vitória diz a Mariana que sempre lutou para não se apaixonar por Fernando e para não perder a sua amizade, mas não conseguiu. Vitória fá-la ver que Tomás também ia sentir-se enganado se soubesse do aborto.

