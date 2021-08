*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando quer conversar, mas a filha não quer falar de Vitória. Mariana conta-lhe a conversa que ouviu entre a mãe e o Tomás. Fernando não sabe do que ela está a falar.

Leonor discute com Rosalinda por terem passado a tarde no dentista porque foi sem marcação. Domingos vem com o telemóvel dela e pergunta porque ligou a Tomás. Rosalinda mente, diz que foi ela. Leonor fica com medo de Domingos.

Tomás conta a Sebastião que não esteve com Leonor. Rosalinda disse que tinha dentista, mas Leonor ligou-lhe a dizer que foi para lá sem marcação.

Guilherme promete a Fátima que nunca mais toma nenhuma decisão sobre ela sem a consultar. Fátima volta a colocar o anel de noivado.

Nicolau diz que foi ao Burel atrás de Paula para pagar a conta do hotel.

Paula entra no moinho às escuras, cai em cima das sacas e fica toda suja de farinha.

Hortense ralha com Tozé por este se ter metido com Marta sem intenções de namorá-la. Hortense não se sente bem e Jacinta liga, de imediato, a Ivone.

Salvador está orgulhoso da mãe. Carminho mente, diz que ainda não recebeu o dinheiro das malas.

Carlota ameaça Tomás para esquecer o vídeo se não quer que Fátima sofra.

Mariana quer saber de que vídeo a mãe e Tomás falavam. Fátima conta-lhe o conteúdo do vídeo e a chantagem que a mãe fez com Tomás para ele pedi-la em casamento. Mariana fica em choque.

Tomás diz que Carlota voltou a ameaçar Fátima se falarem do vídeo. Gustavo acha melhor fazer o que ela diz. Tomás quer ligar à inspetora para ele contar toda a verdade, acha que foi Carlota a drogar Artur.

Mariana sente-se muito humilhada, custa-lhe a acreditar que isto é verdade. Fátima diz que foi o que Tomás lhe contou. Mariana não quer que tenha pena dela.

Sebastião diz ao juiz que deu entrada com um requerimento sobre o caso de Leonor. O juiz pede que lhe explique melhor o que se passou. O advogado diz que, além de boicotarem as visitas, Leonor contou ao seu cliente que o pai foi violento.

Ivone suspeita que Hortense tenha pedra na vesícula e diz-lhe que vai falar com Lena para a levar a um especialista.

Guida dá os bons dias a Marta, que não responde. As duas discutem. Guida fica aflita por a ter enervado e acaba por lhe dar razão.

Mariana procura pela mãe e confronta-a por ter chantageado Tomás.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO