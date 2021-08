*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rosalinda pede a Tomás que não leve Leonor para junto de Gustavo. Ele controla-se e diz que o irmão é inocente.

Fátima comenta com o pai o que Guilherme fez. Silvério não vê mal e conta que até lhe disse que achava bem. Fátima fica a sentir-se mal quando o pai enumera as coisas boas que Guilherme já fez por eles.

Guida mostra-se sedutora para Nicolau, diz que precisa da ajuda dele num dos quartos e Nicolau acaba por ceder. Manuel interpela-os.

Sãozinha chora por ter perdido Jacinta. Elvira diz que ela está a exagerar. Paula manda Nicolau embora da fábrica, diz que depois lhe paga. Moisés diz a Paula que não vai dar-lhe mais nenhum adiantamento.

Vasco entra na padaria e Jacinta não tem paciência para o ouvir. Salvador reprova a forma como ela fala com os clientes, mas não diz nada. Enquanto Vasco vê casas, Guilherme confessa-lhe que fez asneira com Fátima.

Mariana quer saber de que vídeo Tomás e a mãe falavam porque a explicação de Carlota não a convenceu. Aida interrompe e Tomás diz ao irmão que se ele não contar a verdade, ele conta.

Elvira já sabe que Silvério foi a casa de Gustavo, diz que ele não devia ter ido. Os dois não se resistem.

Carminho mostra o cheque a Manuel, está feliz pelo trabalho ter rendido aquele bom valor.

Fátima conta a Guida que se chateou com Guilherme. Guida diz-lhe que Tomás hoje também lhe perguntou se ela era feliz e ela não foi capaz de lhe responder.

Elvira e Silvério estão calados. Ele pergunta se ela está bem. De repente, batem à porta. É Guilherme e Anabela. Ela fala da surpresa que Guilherme quer fazer a Fátima. Elvira diz que ela e os de casa vão jantar fora para Guilherme e Fátima ficarem mais à vontade e fazerem as pazes.

Hortense veio ver como está Marta, percebe que ela gosta de Tozé apesar de ela negar. Hortense não quer ficar para jantar. Sebastião volta a dizer a Lena que devia contar a verdade à mãe.

Mariana vê a pasta com todas as notícias que saíram sobre a morte do avô.

