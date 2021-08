*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nicolau conta a Guida sobre Marta. Guida fica com ciúmes só por ele estar a falar dela. Nicolau diz que a compensa.

Lena diz que Marta teve uma crise. Ivone informa-a que não deve beber mas mesmo que beba, tem de tomar sempre a medicação. Marta conta a Lena que bebeu porque estava interessada numa pessoa e ela não sentia o mesmo por ela.

Guilherme ataca Tomás, acusa-o de ter batido em Silvério. Ele diz que não foi bem assim e diz a Fátima para confirmar com o pai.

Domingos está muito exaltado por causa de Tomás, diz que se a justiça não os ajudar, será ele mesmo a acabar com ele. Leonor ouve tudo muito assustada.

Leonor diz a Tomás que pediu à mãe para ir ter com ele e ela não deixou e quando chegou a casa, o pai estava muito irritado a bater em tudo. Tomás diz que amanhã estão juntos, mas fica preocupado e pergunta se ele alguma vez lhe bateu.

Carminho e Vitória estão sob o efeito dos queques de erva. Manuel elogia o trabalho de Carminho e ela começa a dançar com ele. Manuel tira um queque e come. Elas ficam em pânico, mas deixam-no comer.

Tomás explica a Fátima o que aconteceu com Silvério. Ela admite que o pai quando se enerva, perde a razão. Tomás fala da atitude de Guilherme. Fátima não diz nada, mas também não gostou.

Tozé tem pena de Gustavo, diz que acredita nele e aconselha-o a contar o que se passou naquela noite. Gustavo diz que eles não querem saber a verdade, só querem um culpado.

Tomás tenta perceber se o irmão contou a verdade a Sebastião. Este diz que, segundo ele, a última vez que esteve com Artur foi na aldeia. Sebastião pergunta se sabe de mais alguma coisa e Tomás disfarça.

Carminho diz a Salvador que Manuel comeu dos bolos especiais.

Tomás discute com o irmão, esteve com Sebastião e ele ainda não sabe do envolvimento de Carlota. Gustavo diz que não quer falar dela.

