Elvira diz que lhe custa trabalhar e olhar para a cara dos patrões. Rosalinda espera bem que não apareçam na mercearia e também não vai deixar Leonor ir lá a casa. Fátima diz que eles não têm culpa. Silvério chega alcoolizado.

Lena pergunta a Vasco quando volta ao trabalho. Vasco diz que não sabe mas pode dar-se ao luxo de ficar uns anos sem trabalhar. Marta diz que esteve a beber uns copos. Sebastião fica preocupado com a saúde da filha.

Guida olha Nicolau apaixonada. Ele mexe-se e Guida finge que está a dormir. Tentam parecer descontraídos com o acordo que fizeram.

Tomás manda Lucinda sai e diz-lhe que o irmão não vai falar.

Leonor pede à mãe para ir ter com Tomás. Rosalinda diz que não é dia de se encontrarem e têm de respeitar as ordens do tribunal.

Fátima estranha não ver o pai em casa. Anabela diz que não sabe dele, achou que estava com ela. Fátima liga para ele, mas Silvério não atende.

Em casa da família Folgado, Tomás joga com o irmão, estão os dois descontraídos. Tomás abre a porta a Silvério, que quer bater em Gustavo. Tomás agarra-o e Silvério acaba por cair desamparado. Tomás defende o irmão. Gustavo diz que era amigo de Artur, que discutiram, mas não ia envenená-lo. Silvério não acredita nele e também culpa Tomás por se ter aproximado de Fátima.

Carlota tenta saber mais sobre Gustavo. Mariana diz que acha mesmo que ele é inocente e muda de assunto. Mariana diz à mãe que se quiser separar-se do pai, tem o seu apoio.

Salvador está muito irritado com Fausto por ter pedido à mãe para guardar droga e andar a vendê-la na padaria. Fausto promete que não volta a acontecer. Salvador convida Jacinta para trabalhar com eles na padaria, diz que está contratada, mas ela tem medo da mãe. Salvador diz que vai correr bem e assim passam mais tempo juntos.

Nicolau está a contar a Marta a ideia de Manuel para conquistar Guida. Marta lamenta-se que só ela é que não tem sorte. Lena chama Nicolau à atenção pois reservou um quarto que está em remodelação. Ouvem barulho no lounge, Lena sai apressada para lá e vê Marta a ter um ataque epilético com convulsão.

Guilherme viu o depoimento de Gustavo entre as coisas do pai, diz a Fátima que vai ajudá-la.

Silvério conta que foi a casa dos Folgado. Fátima diz a Guilherme que não precisava de ter vindo com ela. Guilherme ataca Tomás, acusa-o de ter batido em Silvério. Ele diz que não foi bem assim e diz a Fátima para confirmar com o pai.

Fausto entrega queques a Vitória, conta que discutiu com Salvador por causa da erva. Fausto convida Vitória para beber um copo, mas ela desculpa-se que tem de ajudar Carminho. Vitória diz que tem de falar com ela por causa de Fernando.

