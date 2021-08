*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlota cedeu à chantagem e pediu a Nicolau para entregar o dinheiro no apartado. Nicolau fica desconfiado ao ver Domingos.

Tomás cruza-se com Fátima na padaria. Tomás diz-lhe que está a decorrer a audiência do irmão.

Na audiência, Sebastião diz que Gustavo não fugiu, estava a gozar folgas e férias. Gustavo confirma e conta que o sangue pode ser dele porque discutiu com Artur nessa noite. Sebastião mostra-se confiante na sua defesa.

Sãozinha pede também a Elvira para expulsar Jacinta e Salvador do rancho, mas Elvira contraria-a e diz que está a pensar dar-lhes mais destaque.

Guida vai tirar satisfações com Marta por a ter visto sair lá de casa. Marta confessa-lhe que gosta de Tozé e que com Nicolau não passou de fingimento para lhe provocar ciúmes.

Simão conta que viu Gustavo passar com Valter mas não ia algemado. Silvério fica enervado, diz que se a polícia não faz o trabalho deles, ele vai lá e faz.

Valter prepara a pulseira para Gustavo colocar na perna. Cristina explica o procedimento e diz que ele é o principal suspeito na morte de Artur. Gustavo não quer colocar a pulseira, grita que não matou ninguém.

Nicolau conta a Carlota que viu Domingos, embora não acredite que seja ele.

Cristina diz a Gustavo que se ele não colabora, tem de ligar ao juiz e aí vai diretamente para a cadeia. Gustavo continua a dizer que não fez nada, mas acaba por deixar que lhe coloquem a pulseira.

Guilherme diz a Fátima e Silvério que o facto de Gustavo ficar em prisão domiciliária é um indício forte de que é culpado. Fátima não quer culpar Gustavo.

Marta diz a Tozé que nunca teve nada com Nicolau, foi um plano dele para fazer ciúmes a Guida. Marta fala em namoro, mas Tozé diz que ela está a ir depressa demais.

Guida também confronta Nicolau, diz que Marta contou-lhe tudo. Nicolau tenta defender-se, mas Guida dá-lhe com o cabo da esfregona.

Fernando está ao telefone com Vitória mas, assim que Carlota entra, ele finge que está a falar com Sebastião. Carlota diz que não quer mantê-lo a trabalhar no hotel.

Gustavo diz ao irmão que não contou sobre o envolvimento de Carlota, disse ao juiz que tinha discutido com Artur na aldeia e foi aí que se pegaram. Tomás avisa-o que tem de contar a verdade.

A jornalista Lucinda tenta saber mais sobre Gustavo junto de Fátima. Esta tem vontade de contar o que sabe sobre Carlota, mas retrai-se.

Sãozinha admite que falou com Vitória e que ela disse que deixou Salvador porque a traiu. Jacinta diz à mãe que está muito triste e chama-a de egoísta.

