Fernando tenta explicar-se, mas Mariana não quer ouvir, diz que o que ele fez foi nojento. Carlota afirma que ainda hoje os apanhou na casa de Carminho.

Jacinta tem receio que o jantar com os pais de Salvador e a mãe dela não resulte. Carminho diz que gostam de Jacinta e eles estão felizes. Sãozinha fica ofendida e maltrata-os, acabando o jantar com o Manuel a metê-la na rua.

Mariana pede desculpa à mãe por ter pensado que ela era exagerada e que estava sempre com ciúmes do pai. Carlota diz que, muitas vezes, também pensou o mesmo. Mariana diz que nunca mais quer olhar para a cara de Vitória.

Tozé chamou Marta para agradecer as fotografias que ela lhe tirou, publicou-as e foi um sucesso, pois teve muitos pedidos de amizade de raparigas. Marta vira-lhe as costas para ir embora, mas ele agarra-a e beija-a, diz que não aceitou nenhum dos pedidos de amizade.

Guida está interessada em assistir à novela enquanto Nicolau dá a entender que estão sozinhos.

Jacinta finge que não sabia que a mãe ia ter com os pais de Salvador. Sãozinha diz que eles estão feitos com o filho para lhe destruir o negócio. Hortense também não acredita no que Sãozinha diz. Jacinta quer tirar a história a limpo sobre Salvador e os pais.

Fátima olha angustiada para o anel de noivado. Silvério diz à filha que parece triste, mas ela mente e diz que dormiu mal. Fátima agradece-lhe pela festa de aniversário e fala da mãe.

Tomás começa a ouvir passos e percebe que é Gustavo que procura comida no moinho. Gustavo foge e Tomás vai atrás dele. Tomás consegue agarrá-lo e diz que acabou, que ele não pode esconder-se mais. Gustavo não quer ir preso outra vez. Tomás diz que ele e a mãe acreditam nele e que Sebastião vai ajudá-lo.

Domingos convida Leonor para andar de bicicleta. Ela diz-lhe que só quer ir porque sabe que ontem foi tonto em segui-la. Domingos diz que ficou com medo que lhe acontecesse algo.

Fernando conta a Vitória que Carlota, por vingança, disse a Mariana e ela já sabe sobre o caso deles. Vitória chora, diz que Carlota não podia ter feito isso, depois de ter feito tudo o que lhe pediu.

Fausto passa um embrulho a um rapaz e esconde o dinheiro que recebe, de forma disfarçada. Jacinta entra, diz a Salvador que a mãe contou que os pais admitiram que ele anda com ela por causa do pão. Salvador começa a achar que Sãozinha não vai mesmo aceitá-lo.

Marta diz a Nicolau que têm de parar de fingir que namoram porque conheceu uma pessoa e não quer confusões.

