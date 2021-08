*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás faz uma pausa nas buscas e lembra-se de quando esteve com Fátima.

Sãozinha quer que Carminho se alie a ela para separar Jacinta e Salvador. Carminho fica chocada, diz-lhe que é melhor marcar um jantar e falar sobre o assunto com Manuel.

Sãozinha chega a casa e quer que Salvador saia. Jacinta impõe-se e diz que se ele sair, ela também sai.

Guilherme está confuso pois a namorada não disse o "sim", mas Fátima disfarça para não falar mais no assunto. Vasco comenta que quer casar com Ivone.

No restaurante, Sebastião conversa com Fernando. Vitória chega com Fausto e este diz que podem ir a outro lado pois já percebeu o que ela teve com Fernando. Fausto conta-lhe sobre um relacionamento que teve com uma mulher casada.

Nicolau conta a Tozé sobre o telefonema que Carlota recebeu. Os dois questionam-se sobre quem será o chantagista.

Paula tenta vender um passeio a um hóspede, mas sem sucesso. Pede trabalho a Lena, que diz que no hotel estão sempre a precisar de camareiras e pode tentar saber se há vagas. Paula diz que quando precisar de uma relações públicas para falar com ela.

Silvério pede desculpa a Elvira, que chora, sente-se culpada e não para de pensar na irmã. Silvério diz que a irmã ia querer que fossem felizes.

Em casa da família Arriaga, Fernando aguarda Vitória, diz-lhe que a irmã já sabe sobre o caso deles e incentivou-o a separar-se. Fernando pede-lhe que espere por ele. Carlota entra de surpresa e manda Fernando embora.

Anabela está muito entusiasmada a falar sobre o pedido de casamento de Guilherme à tia. Leonor quer ir embora e não para de olhar para Domingos. Tomás diz que vão andar de bicicleta.

Guida está entusiasmada com o casamento. Fátima conta-lhe que esteve com Tomás, só queria esquecê-lo, mas está difícil. Guilherme avisa que o sangue no cachecol de Artur não é de Márcio.

Sãozinha fala de Elvira e Silvério, acha que os dois têm um caso. Domingos manda-a calar-se.

Nicolau traz uma bebida e alerta Paula que a conta no bar do hotel está a aumentar. Ela pede que ele não seja chato. Nicolau encontra um batom preto. Ela sente que está quase a ser descoberta, mas disfarça.

Mais tarde, Carlota e Fernando discutem. Mariana chega nesse instante e diz que a mãe precisa de ajuda. Carlota descontrola-se e conta à filha que apanhou o pai com Vitória.

Moisés conta à esposa que deu um adiantamento a Paula. Aida diz que fez bem, mas para ter atenção. Tomás está pronto para ir para a serra, quer encontrar o irmão. Aida chateia-se com Moisés por este achar que Gustavo é criminoso.

