Carlota tenta explicar-se à filha. Mariana diz-lhe que não consegue ficar bem com ela depois do que fez.

Tozé arruma e limpa tudo. Marta chega ao restaurante com a sua máquina, pergunta a Tozé se não tem mesmo namorada porque o viu com uma rapariga do ginásio. Ele diz que é só uma amiga.

Fátima gosta do casaco que Guilherme lhe ofereceu, mas acha-o muito sofisticado. Silvério convida Guilherme para almoçar. Fátima aceita, mas diz que almoçam em casa, não quer festas. Guilherme fica nervoso e tem medo que a namorada não aceite o pedido de casamento.

Tomás fica arrasado ao saber que Guilherme vai pedir Fátima em casamento.

Sãozinha diz a Jacinta que está despedida, não a quer a fazer pão com ela. Sãozinha avisa Tozé que é ele que vai ajudá-la a partir de agora.

Elvira reza e pede para a perdoarem por ter beijado Silvério. Sãozinha vai ter com ela e diz que deve estar a pedir perdão pela má-língua.

Marta tem um pequeno ataque de epilepsia e Guilherme fica preocupado com a irmã.

Fernando pede à irmã para ser honesta. Carminho sabe que ele se envolveu com Vitória, não concorda como fez as coisas e também acha que a deve esquecer. No entanto, acha que deve separar-se de Carlota na mesma.

Gustavo é acordado com o ladrar da cadela e foge. Fátima entra no moinho e percebe que esteve ali alguém.

Nicolau pede a Marta que coloque o batom preto e o beije para fingir que foi atacado. Marta faz-lhe a vontade. Nicolau mostra o beijo a Guida e diz que foi atacado outra vez.

Carlota faz refresh sem parar no e-mail, quando toca o telemóvel. Carlota atende, dizem-lhe que ou mete o dinheiro no apartado ou mais pessoas ficam a saber o que fizeram.

Na padaria, terminam de organizar a decoração. Guilherme está muito nervoso e Ivone descansa-o. Paula aparece e diz ao irmão que não ia faltar ao aniversário da sobrinha. Silvério e Elvira trocam olhares constrangidos.

Fátima mostra a Tomás a caneca que encontrou. Acha que quando chegou, a pessoa ainda lá estava. Tomás diz que é do irmão, ele não deve estar longe. Anabela entra apressada no moinho a dizer que o avô sentiu-se mal. Fátima e Anabela saem a correr.

Vitória conta a Mariana que Guilherme vai pedir Fátima em casamento. Mariana ri às gargalhadas de alegria.

Fátima entra na padaria e fica surpreendida com a festa. Guilherme pede-a em casamento e Fátima não sabe o que responder. Fátima sente-se pressionada pelos presentes e aceita casar. Guida emociona-se.

