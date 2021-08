*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elvira mostra a Vasco umas fotografias de Ivone em pequena. Ivone entra e não deixa. Elvira elogia os bolos que ele fez.

Guilherme conta a Guida que está a pensar pedir Fátima em casamento e precisa da ajuda dela para escolher o anel. Sãozinha entra e pergunta quanto custa uma hora de consulta com ele porque precisa de conselhos.

Lena conta à mãe que Márcio esteve lá no hotel. Hortense é fria com ela e acusa-a de estar preocupada agora, quando na altura não quis saber do irmão. Hortense tem vontade de fazer as pazes, mas o orgulho não deixa.

Márcio quer dinheiro para desaparecer, mas Carlota não lhe quer dar. Tomás ouve a conversa e percebe que Márcio dormiu ao relento para fingir que se tinha perdido.

Aida procura Fátima e diz-lhe que Gustavo não é culpado. Fátima avisa-a que devia preparar-se para o facto de estar enganada.

Tomás decide sair do esconderijo. Márcio e Carlota ficam surpreendidos. Tomás dá-lhe os parabéns, superou-se ao pagar a Márcio para o prejudicar. Tomás não deixa Márcio sair, quer que ele vá à polícia retirar a queixa contra ele.

Sãozinha quer deserdar Jacinta. Guilherme diz que não o pode fazer assim, tem de haver motivos muito fortes. Sãozinha decide doar a casa só a Guida e a Tozé. Guilherme diz que isso pode fazer, mas Jacinta não deixa de ser herdeira.

Salvador conta aos pais que namora com Jacinta. Carminho quer que Sãozinha vá jantar lá a casa. Jacinta chega chorosa, conta que a mãe quer deserdá-la.

Silvério vê Paula na casa de Elvira e sai irritado. Ivone comenta que o tio agora passa a vida a ir lá.

Guilherme pede a Fausto e a Salvador para organizar o aniversário de Fátima na padaria deles. Salvador acha que, ao abrirem esta exceção, depois todos vão querer. Guilherme vê-se obrigado a dizer que vai pedir Fátima em casamento.

Fátima diz ao pai que não quer festejar o aniversário. Anabela faz sinal ao avô e diz que se a tia não quer, vão esquecer que ela faz anos. Fátima percebe as caras de caso.

Carlota repara que a filha está mais animada. Tomás chega de surpresa e ataca Carlota, conta que foi ela que pagou ao homem para se perder na serra.

Guida está entusiasmada e cheia de ideias para o aniversário de Fátima. Não aguenta guardar o segredo e conta a Nicolau e a Ivone que Guilherme vai pedir Fátima em casamento. Nicolau continua a fingir que está numa relação com Marta.

Lena está arrasada com a conversa que teve com a mãe. Sebastião acha que devia contar-lhe a verdade mesmo que ela não a perdoe. Guilherme convida-os para o almoço de Fátima, gostava muito que fossem mas Sebastião dá uma desculpa para não ir.

Silvério diz a Elvira que não devia ter gritado com ela mas anda de cabeça perdida por causa da morte de Artur. Silvério beija-a, mas afasta-se logo.

Tomás diz à mãe que encontrou uma lanterna e tem quase a certeza que é do irmão. Aida conta-lhe que foi falar com Fátima e Tomás acha que não foi boa ideia.

*A antestreia deste episódio já está disponível em EXCLUSIVO na OPTO