Guilherme não deixa de ficar contente por Tomás ter mentido a Fátima.

Tomás fica aborrecido com a chegada de Mariana. Ela diz que pode ser muito mais útil do que ele pensa pois foi ela que pagou a viagem a Dulce.

Gustavo passa o rosto por água, tira uma banana para comer mas, sem dar conta, deixa cair uma mini lanterna.

Jacinta tenta conversar com a mãe, mas Sãozinha diz que gozaram com ela na fábrica e até desmaiou. Jacinta diz que o que está a fazer com ela é muito feio. Sãozinha fica com esperança que seja um plano da filha para dar cabo da padaria de Fausto e Salvador.

Carminho diz que Manuel descobriu a erva e teve de dizer que era de Salvador. Fausto diz que foi por isso que Manuel foi falar com Salvador. Carminho entrega-lhe a erva e paga o pedaço que tirou.

Guilherme conta que Fátima está furiosa com Tomás e que ele não é assim tão honesto. Mariana fica feliz por saber que Tomás e Fátima estão de relações cortadas.

Elvira tenta convencer Silvério a aceitar Paula. Ele conta-lhe o que ela fez e Fátima diz que a tia não fez por mal, apaixonou-se. Apesar de lhe custar, Silvério não pode deixá-la ficar.

Sebastião diz que não estava à espera que assumissem a relação tão depressa. Ivone sente receio ao saber que Vasco teve cancro. Ele diz que não dorme em casa. Sebastião comenta com Lena que esta pressa do filho aflige-o.

Paula acorda na fábrica, ouve barulho na porta e apressa-se a disfarçar. A funcionária diz a Moisés que veio mais cedo porque estava com insónias.

Várias pessoas juntam-se em torno do busto. Mariana repara na confusão, avança para lá e fica muito espantada ao ver escrito: “A minha morte não foi um acidente”.

Salvador diz a Fátima que acredita que Tomás não ajudou o irmão, mas ela não acredita nele. Fausto mostra-se revoltado ao pensar que caso Gustavo seja culpado, ele tenha agido como se nada fosse com ele. Guida entra aos gritos a chamá-los. Mariana está furiosa e arranca o cartaz do busto. Tozé comprometido sai dali.

Guida conta a Nicolau e Manuel sobre o cartaz colado no busto. Nicolau fica muito nervoso.

Salvador vem visitar Jacinta e fala do que fizeram à estátua do avô. Jacinta é brusca e muda de assunto.

Mariana já contou a Fernando e a Carlota sobre o cartaz que colocaram no busto do avô. Mariana diz que alguém pode ter tentado fazer-lhes mal no dia do acidente.

Tomás pede desculpa a Fátima, que não quer vê-lo. Tomás afirma que vai encontrar o irmão para entregar-se.

