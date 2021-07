*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carminho sabe sobre caso de Fernando e Vitória mas percebeu que Vitória não quer que ela saiba então ela finge que não sabe. Salvador dá dinheiro à mãe.

Vasco e Ivone terminaram de fazer amor. Fausto apanha-os e fica preocupado com as intenções de Vasco, ele diz que quer casar e ter filhos com a irmã dele.

Tomás está abatido. Sebastião diz que é importante que Gustavo apareça para poder ajudá-lo. Tomás diz que ele não é culpado, conta aos pais que ele fugiu porque o sangue dele foi encontrado no cachecol de Artur.

Fátima vem arrasada, Silvério percebe que ela não está bem, pergunta pela relação dela com Guilherme. Fátima diz que está tudo bem com eles e o pai fica descansado porque acha que ele é bom rapaz e que nunca vai desiludi-la. Fátima lembra-se quando encontrou o irmão morto.

Sãozinha age como se não se tivesse passado nada. Jacinta acha que ela a desculpou mas percebe que não quando Sãozinha pede a Tozé para ser ele a entregar o pão, fingindo que Jacinta não está ali.

Jacinta pede a Salvador para falarem, ele diz que estão conversados. Jacinta beija-o em frente a todos. Carminho pede a Fausto que passe lá em casa sem que seja visto. Guida dá ar de sonhadora a olhar para a irmã.

Carlota tenta subornar um funcionário para saber de quem é o apartado onde tem de colocar o dinheiro mas ele não lhe diz. Carlota não coloca o dinheiro mas deixa uma mensagem. Carlota fica irritada com o funcionário.

Fátima pede ao tio para levar Anabela à escola. Domingos pergunta se é verdade o que se fala de Gustavo, ela diz que parece que sim e que Tomás não é a pessoa que pensava ser. Fátima não se vai meter mais no assunto de Leonor.

Nicolau segue Guida, esperava ter mais público mas avança, inclina Guida e beija-a. Manuel alerta-os que aquilo não é para ser feito ali. Guida queixa-se que quase lhe partia as costas. Nicolau pede desculpas, envergonhado.

Valter entrega a notificação para Paula ir prestar declarações sobre Gustavo. Silvério fica a saber que ela mentiu para proteger Gustavo e quere-a fora da casa dele. Fátima diz à tia que depois fala com ele.

Aida diz que já não sabe se pode acreditar em Tomás. Ele diz que não sabe mesmo do irmão, se soubesse dizia. Ela chama-os de inconscientes deviam ter falado com eles. Cristina tem um mandado para levar os pertences de Gustavo.

Paula pede para Elvira falar com Silvério e que lhe peça para a deixar ficar lá em casa. Ela diz que não sabe se namoram, mas se namorarem aprova. Sãozinha mete-se. Elvira diz que devia preocupar-se era com a filha porque anda aos beijos no meio da padaria.

Guida finge que fala com alguém contando sobre o beijo de Nicolau para Marta ouvir. Marta não vê problema e até diz que um dia podem experimentar algo a três, sempre a achou gira. Guida fica horrorizada.

Nicolau fica com medo ao descobrir que Carlota não deixou o dinheiro, mas sim um recado ao chantagista. Carlota diz que ele escolheu a pessoa errada e tem de ser posto no lugar.

Fátima conta a conversa que teve com Tomás a Guilherme e pede-lhe para não contar a ninguém. Ela explica que se isto for verdade, têm de apanhar Carlota.

